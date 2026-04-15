MUP pretresa FUP zbog spornih imenovanja

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS danas vrše pretres prostorija u Federalnoj upravi policije (FUP) po nalogu POSKOK-a, u okviru predmeta "Munjić i drugi".

Pripadnici MUP-a izuzimaju dokumentaciju u vezi spornih imenovanja i činovanja policijskih službenika.

Istraga se vodi u vezi s imenovanjem v.d. direktora FUP-a Aldina Zeljkovića koji je odlukom ministra policije FBiH Rame Isaka imenovan nakon što je dužnosti razriješen Vahidin Munjić protiv kojeg POSKOK takođe vodi istragu za zloupotrebu položaja, a koji se u međuvremenu penzionisao.

Tada su se pojavile informacije da se pogodovalo pri činovanju kada je u pitanju Sinanović.

Hronika Akcija ”Žeton”: Uhapšena grupa Banjalučana koja je pustošila kase autopraonica

Iz FUP-a su tada saopćili da je "nakon zakonito okončanog internog oglasa, Sinanović raspoređen na radno mjesto načelnika Sektora kriminalističke policije Federalne uprave policije."

Federalna uprava policije je tada obavijestila je javnost da je na Internom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u FUP-u, raspisanom 6. novembra 2025., u čin glavnog inspektora unaprijeđeno pet policijskih službenika, među kojima je i vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Aldin Sinanović.

To mu je omogućilo da kasnije, u januaru, postane v.d. direktora FUP-a, prenosi Kliks.