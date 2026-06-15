Nigdje bez kišobrana! Stiže zahlađenje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Kasnije popodne i uveče na sjeveru ponegdje očekuju se jači pljuskovi uz obilnije padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Srna

Biće i svežije nego prethodnih dana, a na jugu će ostati uglavnom suvo i toplo.

Vjetar će biti slab do umjeren, većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 20 do 26, na jugu do 31 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Drvar, Bugojno 11, Ribnik, Sarajevo, Rudo 12, Foča, Han Pijesak, Čemerno 13, Mrkonjić Grad, Zenica 14, Bileća, Bihać 15, Višegrad, Bjelašnica 16, Banjaluka, Bijeljina, Novi Grad 17, Trebinje, Mostar, Tuzla 18, Neum 22 stepena Celzijusova.