Usred noći provalio u firmu i pokrao računare

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (25) iz okoline Pećinaca, zbog sumnje da je učinio krivično djelo teška krađa.

Sumnja se da je dvadesetpetogodišnjak juče, oko 3.30 časova ujutru, provalio u poslovni prostor na Grbavici i ukrao dio računarske opreme.

Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je uhvaćen na licu mjesta i odveden u pritvor.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu, prenosi Kurir.