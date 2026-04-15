Usred noći provalio u firmu i pokrao računare

Autor:ATV
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (25) iz okoline Pećinaca, zbog sumnje da je učinio krivično djelo teška krađa.
Sumnja se da je dvadesetpetogodišnjak juče, oko 3.30 časova ujutru, provalio u poslovni prostor na Grbavici i ukrao dio računarske opreme.
Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je uhvaćen na licu mjesta i odveden u pritvor.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu, prenosi Kurir.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
32
16
21
16
16
16
07
16
02
Trenutno na programu