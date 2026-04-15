Logo
Large banner

Usred noći provalio u firmu i pokrao računare

Autor:

ATV
15.04.2026 13:44

Komentari:

0
Лопов
Foto: Unsplash

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (25) iz okoline Pećinaca, zbog sumnje da je učinio krivično djelo teška krađa.

Sumnja se da je dvadesetpetogodišnjak juče, oko 3.30 časova ujutru, provalio u poslovni prostor na Grbavici i ukrao dio računarske opreme.

Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je uhvaćen na licu mjesta i odveden u pritvor.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

računar

Krađa

Novi Sad

hapšenje

Razbojništvo

Komentari (0)
Large banner

