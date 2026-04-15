Logo
Large banner

Nesreća na gradilištu: Muškarac podlegao povredama nakon pada sa 25 metara visine

Autor:

ATV
15.04.2026 12:49

Komentari:

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.
Foto: Pixabay

Jeziva nesreća dogodila se oko 9.30 časova na gradilištu stambeno-poslovnog kompleksa u Višnjici, a prema prvim informacijama nastradao je muškarac (33).

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, radnik pao sa visine veće od 25 metara. Na mjesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali je, uprkos naporima ljekara, muškarac podlegao zadobijenim povredama.

Prema navodima očevidaca, radnik je pao sa platforme koja se nalazila na vrhu zgrade u izgradnji.

Odmah po prijavi, na teren su izašli i pripadnici policije, koji obavljaju uviđaj i prikupljaju sve relevantne informacije kako bi se utvrdio tačan tok događaja.

Nadležni organi pokrenuli su istragu koja treba da rasvijetli okolnosti ove nesreće, uključujući i eventualno poštovanje propisa o zaštiti na radu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Poginuo radnik

Hitna pomoć

uviđaj

Policija

gradilište

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner