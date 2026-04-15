Nesreća na gradilištu: Muškarac podlegao povredama nakon pada sa 25 metara visine

Jeziva nesreća dogodila se oko 9.30 časova na gradilištu stambeno-poslovnog kompleksa u Višnjici, a prema prvim informacijama nastradao je muškarac (33).

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, radnik pao sa visine veće od 25 metara. Na mjesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali je, uprkos naporima ljekara, muškarac podlegao zadobijenim povredama.

Prema navodima očevidaca, radnik je pao sa platforme koja se nalazila na vrhu zgrade u izgradnji.

Odmah po prijavi, na teren su izašli i pripadnici policije, koji obavljaju uviđaj i prikupljaju sve relevantne informacije kako bi se utvrdio tačan tok događaja.

Nadležni organi pokrenuli su istragu koja treba da rasvijetli okolnosti ove nesreće, uključujući i eventualno poštovanje propisa o zaštiti na radu.