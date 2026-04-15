Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

Ognjen Matavulj
15.04.2026 11:24

Naim Talić (55) osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na pet godina zatvora zbog razbojništva nad H.B. u Gradišci, kome je zajedno sa saučesnicima, upao u kuću i ukrali su mu 20.000 dolara!

Zbog ovog razbojništva ranije su osuđeni Ahmed Džananović na pet godina i njegov sin Almin Džananović (30) na tri godine zatvora.

Žrtvu udarili šipkom u glavu

Razbojništvo se dogodilo 2. aprila prošle godine u Ulici Jevanđeoskoj u Gradišici. Optuženima se na teret stavljalo da su, po prethodnom dogovoru, ”golfom” došli do kuće H.B. Almin je ostao u autu da obezbjeđuje ulaz u kuću, dok su Ahmed, koji je bio maskiran kačketom i maramom, i Talić nasilno otvorili vrata kuće.

”Ahmed je H.B. udario u glavu, od čega je on pao na pod. Zatim ga je udario metalnom šikom, koju je našao u kući, udario po nozi i zaprijetio da će ga ubiti ako ustane. Za to vrijeme Talić je u kući pronašao torbicu u kojoj se nalazilo 20.000 američkih dolara i pasoš”, navodi se optužnici.

Saučesnik ga čekao pred kućom

Talić je s torbicom sjeo u ”golf” i zajedno sa Alminom je pobjegao. Nakon što je oštećenog stavio pod kontrolu Ahmed je ispreturao stvari po kući, te ukrao mobilni telefon ”samsung S23” i nepoznati mobitel.

Sa stola je uzeo ključeve od ”folskvagen turana” žrtve i s njim se odvezao do ulice Svetozara Markovića, gdje su ga čekali saučesnici. Tu je ostavio ”turana” i ključeve, nakon čega su pobjegli. Vozilo je istu noć pronašla policija, a osumnjičeni su otkriveni i uhapšeni u roku od 24 sata.

Produžen pritvor

Taliću je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 3. aprila prošle godine i ta mjera mu je produžena.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

