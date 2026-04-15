Maskirani napadači brutalno pretukli tinejdžere: Ljekari im se bore za život

U naselju Vinča sinoć se dogodio jeziv incident u kojem su dvojica tinejdžera, uzrasta 16 i 18 godina, brutalno pretučena i sa povredama opasnim po život hitno prebačena u Urgentni centar u Beogradu.

Drama je počela oko 21 čas kada je policiji prijavljena masovna tuča. Napadači su, međutim, uspjeli da pobegnu prije dolaska patrole. Ubrzo nakon toga, povrijeđeni mladići su potražili pomoć ljekara.

Stariji mladić, M. M. (18), ispričao je da su ih u jednom dvorištu presrela tri ili četiri maskirana lica koja su bez milosti počela da ih udaraju palicama. Nešto kasnije, u bolnicu je u pratnji majke stigao i 16-godišnji, koji je takođe zadobio teške povrede u istom napadu.

Ljekari su ostali zatečeni stepenom brutalnosti kojoj su tinejdžeri bili izloženi. Obojici su konstatovane stravične povrede - prelom lobanje i nagnječenje mozga. Zbog težine stanja, oni su odmah zadržani na odjeljenju intenzivne njege Urgentnog centra.

Potraga za crnim "citroenom"

Policija je odmah krenula u potragu za počiniocima. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su napadači sa lica mjesta pobjegli crnim automobilom marke "citroen", beogradskih registarskih oznaka.

O svemu je obavokešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo, a u toku je rad na identifikaciji napadača i utvrđivanju motiva ove brutalne sačekuše koja je uznemirila stanovnike Vinče.

(Kurir)