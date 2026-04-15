Ratko Mladić imao moždani udar

General Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je generalov sin Darko Mladić.

Kako kaže, očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo u petak, 10. aprila.

"General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar", rekao je Mladićev sin.

On je objasnio da su generala u petak vodili na pretrage, ali da još nije stigla nikakva dokumentacija.

"Oni su nam obećali da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa lekarom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali još nismo dobili ništa", naveo je Darko Mladić.

On je dodao da je njegov otac u jako teškom stanju, ističući da više ne mogu ni da ga stave u kolica.

"Slabo komunicira i stanje je veoma zabrinjavajuće", rekao je Darko Mladić.

General Mladić pretrpio je više moždanih udara, a ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, piše Srna.