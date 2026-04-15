Ratko Mladić imao moždani udar

15.04.2026 13:05

Ратко Младић имао мождани удар
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

General Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je generalov sin Darko Mladić.

Kako kaže, očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo u petak, 10. aprila.

"General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar", rekao je Mladićev sin.

On je objasnio da su generala u petak vodili na pretrage, ali da još nije stigla nikakva dokumentacija.

"Oni su nam obećali da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa lekarom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali još nismo dobili ništa", naveo je Darko Mladić.

On je dodao da je njegov otac u jako teškom stanju, ističući da više ne mogu ni da ga stave u kolica.

"Slabo komunicira i stanje je veoma zabrinjavajuće", rekao je Darko Mladić.

General Mladić pretrpio je više moždanih udara, a ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, piše Srna.

Pročitajte više

Откривена велика превара: Куповали возачке дозволе

Svijet

Otkrivena velika prevara: Kupovali vozačke dozvole

3 h

0
Паркирали гдје су стигли: Добојска полиција казнила 978 возача!

Gradovi i opštine

Parkirali gdje su stigli: Dobojska policija kaznila 978 vozača!

3 h

0
Апликације прате све што имате у галерији: Једна грешка може скупо да вас кошта

Nauka i tehnologija

Aplikacije prate sve što imate u galeriji: Jedna greška može skupo da vas košta

3 h

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Hronika

Nesreća na gradilištu: Muškarac podlegao povredama nakon pada sa 25 metara visine

3 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик и патријарх Порфирије

Republika Srpska

Dodik sa patrijarhom Porfirijem: Važna vjera, snaga i zajedništvo srpskog naroda

4 h

6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Београду даје изјаве за новинаре, 15.04.2026.

Republika Srpska

Dodik: Konaković zloupotrijebio položaj, spoljna politika BiH se raspala

4 h

7
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Jaki i ujedinjeni ostajemo na putu stabilnosti

4 h

6
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Republika Srpska

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

16

21

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

16

16

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

16

07

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

16

02

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

