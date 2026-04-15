Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se primjena Odluke o direktnoj podršci na tržištu naftnih derivata realizuje na 124 prodajna mjesta širom Republike Srpske uz povrat od 0,10 KM po litru goriva direktno na pumpama.

"Cilj je ublažavanje negativnih efekata poremećaja na tržištu naftnih derivata i direktna podrška građanima i privredi Republike Srpske", istakao je Minić na Iksu.

Ovom odlukom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Srpskoj.