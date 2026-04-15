Supružnici stradali zajedno u požaru

Muškarac (74) i žena (71) nastradali su u požaru koji je zahvatio dio porodične kuće u Dobrovoljačkoj ulici.

Na terenu su i dalje prisutne nadležne službe. Ispred objekta okupili su se članovi porodice i komšije.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, supružnici su bili slabo pokretni. Sumnja se da su se ugušili usljed dima koji je prouzrokovan požarom.

Trenutno nije poznato kako je došlo do izbijanja vatre, prenosi Alo.