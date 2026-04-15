Izmjene Zakona o radu: Zaposleni mogu da rade do 67. godine ako žele

15.04.2026 14:10

Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.
Foto: Unsplash

Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o radu kojima se starosna granica za prestanak radnog odnosa po sili zakona povećava sa 66 na 67 godina života, uz najmanje 15 godina radnog staža.

Izmjenama se, međutim, ne mijenja starosna granica za odlazak u penziju, koja je definisana Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i iznosi 65 godina života uz minimum 15 godina staža, prenose podgoričke Vijesti.

МУП КС

Hronika

MUP pretresa FUP zbog spornih imenovanja

Nova odredba omogućava zaposlenima da, ukoliko to žele, mogu da rade do 67. godine, dok i ranije mogu da odu u penziju ako ispune uslove.

Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore saopšteno je da pozdravljaju vraćanje starosne granice, navodeći da je prethodna izmjena iz 2021. godine nanijela štetu hiljadama radnika.

Sindikat je ranije ukazivao da je snižavanje granice izazvalo probleme zaposlenima, posebno onima sa kreditima koji su prelaskom sa zarade na nižu penziju imali poteškoće u otplati, kao i onima kojima je nedostajala jedna godina staža za povoljniji obračun penzije.

hitna pomoc

Svijet

Druga pucnjava u dva dana: Najmanje 20 ranjenih u Turskoj, ima mrtvih

Prema novim izmjenama, moguće je produženje radnog odnosa i nakon 67. godine života ukoliko zaposleni nema navršenih 15 godina staža, i to do ispunjenja tog uslova.

Zaposleni u javnoj upravi su i u prethodnom periodu, po posebnom zakonu, mogli da rade do 67. godine, dok se ograničenje od 66 godina u praksi odnosilo uglavnom na privatni sektor.

Црвени крпељ на људској кожи.

Savjeti

Bez hemije i sprejeva: Jedna stvar na čarapi najbolje tjera krpelje

2 h

0
Лопов

Hronika

Usred noći provalio u firmu i pokrao računare

2 h

0
Усвојен буџет Града Бијељина са амандманима подршке грађанима

Gradovi i opštine

Usvojen budžet Grada Bijeljina sa amandmanima podrške građanima

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Maskirani napadači brutalno pretukli tinejdžere: Ljekari im se bore za život

3 h

0

Više iz rubrike

Zagreb Hrvatska

Region

Sindikati najavili veliki protest u Zagrebu, traže prosječnu platu od 2.200 evra

8 h

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Partnerki dao da povuče ''samo tri crte'': Žena preminula na licu mjesta

8 h

0
Пожар на згради у Тирани.

Region

Požar ''progutao'' zgradu: Više od 50 vatrogasaca na terenu, ima povrijeđenih

9 h

0
Сликар пријављен за силовање дјевојке којој је држао часове

Region

Slikar prijavljen za silovanje djevojke kojoj je držao časove

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

16

21

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

16

16

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

16

07

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

16

02

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

