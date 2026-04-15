Izmjene Zakona o radu: Zaposleni mogu da rade do 67. godine ako žele

Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o radu kojima se starosna granica za prestanak radnog odnosa po sili zakona povećava sa 66 na 67 godina života, uz najmanje 15 godina radnog staža.

Izmjenama se, međutim, ne mijenja starosna granica za odlazak u penziju, koja je definisana Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i iznosi 65 godina života uz minimum 15 godina staža, prenose podgoričke Vijesti.

Hronika MUP pretresa FUP zbog spornih imenovanja

Nova odredba omogućava zaposlenima da, ukoliko to žele, mogu da rade do 67. godine, dok i ranije mogu da odu u penziju ako ispune uslove.

Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore saopšteno je da pozdravljaju vraćanje starosne granice, navodeći da je prethodna izmjena iz 2021. godine nanijela štetu hiljadama radnika.

Sindikat je ranije ukazivao da je snižavanje granice izazvalo probleme zaposlenima, posebno onima sa kreditima koji su prelaskom sa zarade na nižu penziju imali poteškoće u otplati, kao i onima kojima je nedostajala jedna godina staža za povoljniji obračun penzije.

Svijet Druga pucnjava u dva dana: Najmanje 20 ranjenih u Turskoj, ima mrtvih

Prema novim izmjenama, moguće je produženje radnog odnosa i nakon 67. godine života ukoliko zaposleni nema navršenih 15 godina staža, i to do ispunjenja tog uslova.

Zaposleni u javnoj upravi su i u prethodnom periodu, po posebnom zakonu, mogli da rade do 67. godine, dok se ograničenje od 66 godina u praksi odnosilo uglavnom na privatni sektor.