Požar ''progutao'' zgradu: Više od 50 vatrogasaca na terenu, ima povrijeđenih

15.04.2026 07:32

Пожар на згради у Тирани.
Foto: Anadolija

U velikom požaru koji je u utorak zahvatio stambeno-poslovni kompleks "Arlis" u Tirani povrijeđeno je najmanje 11 osoba, dok su vatrogasne ekipe uspjele da lokalizuju vatru i spriječe njeno širenje na okolne zgrade, saopštile su lokalne nadležne službe.

Požar stavljen pod kontrolu

Direktor Službe za vanredne situacije Albanije Arben Kara izjavio je da je požar stavljen pod kontrolu i da je spriječeno njegovo dalje širenje na obližnje stambene kule.

On je, prenosi portal Tirana njuz, istakao da je požar zahvatio sjeveroistočni dio zgrade od prizemlja do posljednjeg sprata i da je pričinjena velika materijalna šteta.

Kara je naveo da su u gašenju angažovani svi raspoloživi kapaciteti, uključujući više od 50 vatrogasaca iz Tirane i drugih gradova kao i pripadnici vojske.

Prema njegovim riječima, i dalje se radi na gašenju preostalih žarišta unutar stanova, dok potpuni bilans štete još nije poznat.

- Preuranjeno je govoriti da je požar ugašen. Lokalizovali smo ga da se ne širi na okolne objekte, ali se i dalje radi na svim pravcima - rekao je Kara.

Među povrijeđenima i vatrogasci

Direktor hitne pomoći Skender Brataj saopštio je da je najmanje 11 osoba povrijeđeno, dodajući da je jedna žena hospitalizovana sa opekotinama koje zahvataju oko 15 odsto tijela, ali da nije životno ugrožena.

- Pet osoba je zadržano na toksikologiji, a među povrijeđenima ima i vatrogasaca, ali još nemamo tačan broj - naveo je Brataj.

Sličan incident, mada u manjim razmjerama, zabilježen je 2021. godine, kada se fasada od poliuretanske pjene zapalila tokom građevinskih radova na zgradi, objavio je portal shqiptarja.com.

Smatra se da ova vrsta fasade ima visok rizik od širenja požara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

