Požar ''progutao'' zgradu: Više od 50 vatrogasaca na terenu, ima povrijeđenih

U velikom požaru koji je u utorak zahvatio stambeno-poslovni kompleks "Arlis" u Tirani povrijeđeno je najmanje 11 osoba, dok su vatrogasne ekipe uspjele da lokalizuju vatru i spriječe njeno širenje na okolne zgrade, saopštile su lokalne nadležne službe.

Požar stavljen pod kontrolu

Direktor Službe za vanredne situacije Albanije Arben Kara izjavio je da je požar stavljen pod kontrolu i da je spriječeno njegovo dalje širenje na obližnje stambene kule.

Ekonomija Cijene nafte pale nakon znakova da bi SAD i Iran mogli da nastave razgovore

On je, prenosi portal Tirana njuz, istakao da je požar zahvatio sjeveroistočni dio zgrade od prizemlja do posljednjeg sprata i da je pričinjena velika materijalna šteta.

Kara je naveo da su u gašenju angažovani svi raspoloživi kapaciteti, uključujući više od 50 vatrogasaca iz Tirane i drugih gradova kao i pripadnici vojske.

Prema njegovim riječima, i dalje se radi na gašenju preostalih žarišta unutar stanova, dok potpuni bilans štete još nije poznat.

Region Slikar prijavljen za silovanje djevojke kojoj je držao časove

- Preuranjeno je govoriti da je požar ugašen. Lokalizovali smo ga da se ne širi na okolne objekte, ali se i dalje radi na svim pravcima - rekao je Kara.

Među povrijeđenima i vatrogasci

Direktor hitne pomoći Skender Brataj saopštio je da je najmanje 11 osoba povrijeđeno, dodajući da je jedna žena hospitalizovana sa opekotinama koje zahvataju oko 15 odsto tijela, ali da nije životno ugrožena.

- Pet osoba je zadržano na toksikologiji, a među povrijeđenima ima i vatrogasaca, ali još nemamo tačan broj - naveo je Brataj.

Sličan incident, mada u manjim razmjerama, zabilježen je 2021. godine, kada se fasada od poliuretanske pjene zapalila tokom građevinskih radova na zgradi, objavio je portal shqiptarja.com.

Republika Srpska Stupa na snagu odluka Vlade: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru

Smatra se da ova vrsta fasade ima visok rizik od širenja požara.