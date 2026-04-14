Maloljetnici gađali automobile jajima i sve snimali za TikTok

Na zagrebačkoj Savici zabilježen je incident u kojem je grupa maloljetnika bacala jaja na automobile u prolazu, pritom se međusobno snimajući mobilnim telefonima.

Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, nekoliko mladića bilo je raspoređeno na više lokacija – na Aveniji Marina Držića, platou obližnje zgrade te na nadvožnjaku – odakle su gađali vozila koja su prolazila saobraćajnicom, piše Crna Hronika Hrvatska

Snimak se brzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije građana, koji ovakvo ponašanje smatraju opasnim i neodgovornim, posebno zbog mogućnosti izazivanja saobraćajne nesreće.

Policija je potvrdila da istražuje cijeli slučaj te radi na utvrđivanju identiteta maloljetnika koji su učestvovali u incidentu, kao i eventualne materijalne štete na vozilima.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, ali nadležni upozoravaju da ovakvi postupci mogu imati ozbiljne posljedice po sigurnost svih učesnika u saobraćaju.