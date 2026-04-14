Nova pravila na tržištu hrane: Nema slanine bez mesa

ATV
14.04.2026 14:24

Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса
Foto: Pixabay

Evropska unije uvodi nova pravila na tržištu hrane koja će se odnositi ne samo na države članice već i na sve koji izvoze na to tržište.

U skladu sa tim, nazivi poput "slanina" ili "odrezak" ne mogu da se koriste za proizvode koji ne sadrže meso.

Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović ističe da je ovo logičan slijed regulative jer su meso i mlijeko, kako kaže, uvijek u fokusu jer su najosjetljiviji od proizvodnje do konzumacije.

"Cilj je da se zaštite i proizvođači i potrošači. Poseban fokus je na trgovačkim ugovorima između proizvođača i velikih trgovinskih lanaca", objašnjava Budimović za RTS.

Očekuje se promjene u načinu pakovanja proizvoda, uključujući smanjenje upotrebe plastike.

Kada je riječ o srpskim proizvođačima, Budimović ocjenjuje da su oni koji već izvoze u Evropsku uniju uglavnom spremni.

"Oko 90 odsto poslovanja već je usklađeno sa pravilima Evropske unije. Neki naši standardi su čak i stroži. Najveći izazov biće ulaganja u ekologiju i novu ambalažu", ističe Budimović.

Iako se nove regulative uvode sa ciljem uređenja tržišta, njihov efekat na cene hrane gotovo je izvjestan.

"Poskupljenja su neminovna, ne samo zbog regulative već i zbog rasta cijena energenata, đubriva i problema u transportu", upozorava Budimović.

Prema njegovim riječima, jasnija slika mogla bi da se vidi nakon žetve pšenice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

