Orban: Brisel koristi priliku da ukine pravo veta

14.04.2026 13:57

Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.
Šef kabineta mađarskog premijera Balaš Orban optužio je Brisel da koristi promjenu vlasti u Mađarskoj kako bi ukinuo pravo veta prilikom glasanja u Evropskom parlamentu.

- Kao što se i očekivalo, Brisel nije gubio vrijeme. Požurio je da iskoristi izbornu pobjedu favorita /predsjednika Evropske komisije/ Ursule fon der Lajen kako bi centralizovao moć - napisao je Orban na "Iksu".

On je naglasio da oduzimanje prava glasa članicama nije jedinstvo, nego predaja.

- Patriote će nastaviti da se bore protiv toga - poručio je Orban.

On je dodao da je, manje od 24 sata nakon mađarskih izbora, Fon der Lajenova pozvala na "korištenje prilike" kako bi se članicama ukinula mogućnost da stave veto na odluke Evropskog parlamenta. Do sada je, sistemom glasanja u Parlamentu, bila potrebna jednoglasna odluka svih 27 članica.

Stranka Tisa pobijedila je na parlamentarnim izborima u nedjelju, 12. aprila, obezbjedivši 138 od 199 mjesta u Parlamentu Mađarske.

Mađarski premijer Viktor Orban priznao je poraz svoje stranke Fides, koja je osvojila 55 mjesta u mađarskom Parlamentu.

