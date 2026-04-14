Fočak optužen za ubistvo lovačkog psa

Фочак оптужен за убиство ловачког пса

Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv V.Š. (64) iz sela Kremin kod Foče zbog ubistva jednog lovačkog psa i ranjavanja drugog.

U optužnici se navodi da se sve odigralo 17. novembra 2024. godine. Prema optužnici V.Š. je nedaleko od svoje kuće iz prepavljene ”papovke” M-59/66 ispalio najmanje dva metka od kojih je jedan pogodio psa rase ”plot gonič”, vlasništvo Ž.M, usljed čega je uginuo. Drugi metak je pogodio lovačkog psa rase ”slovački kop”, vlasništvo R.P, koga je teško ranio.

Nakon ubistva vlasnik ubijenog psa je od V.Š. oduzeo pušku, da je ne bi sakrio, te je predao policijskim službenicima PU Foča. U pretresu kuće osumnjičenog oduzeto je 18 metaka za tu pušku.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju V.Š. je na teret stavlja da je počinio krivična djela mučenje i ubijanje životinja, te nedozvoljeno posjedovanje oružja i municije iz koje je pucao.

