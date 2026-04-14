Novi detalji nesreće u kojoj je poginula maturantkinja (19): Vozač bio pijan i drogiran

Novi detalji istrage udesa u selu Donji Adrovac dodatno su uznemirili javnost.
Vozač Dalibor T. (23) bio je pozitivan na test na drogu, a u krvi je imao više od jednog promila alkohola, saznaje "Telegraf.rs".
Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru
Nastradala maturantkinja Nataša A. sjedila je na mjestu suvozača bez sigurnosnog pojasa.
Istraga stravične saobraćajne nesreće u kojoj je uoči Vaskrsa, oko pet sati ujutru, poginula devetnaestogodišnja Nataša, otkrila je niz šokantnih propusta koji su doveli do fatalnog ishoda.
Nakon što je prvobitno utvrđeno da je Dalibor T. upravljao „opel korsom“ sa 1,14 promila alkohola u krvi, novi rezultati istrage potvrdili su još goru sliku.
Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?
Prema najnovijim informacijama, vozač je bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je potvrdio i test na narkotike.
Uz alkohol i drogu, u njegovom organizmu pronađeni su i benzodiazepini (lijekovi za smirenje), što je stvorilo smrtonosnu kombinaciju koja je potpuno onemogućila bezbjedno upravljanje vozilom.
Udarac u betonski stub (banderu) bio je toliko silovit da je automobil potpuno smrskan sa suvozačeve strane. Nažalost, fatalnom ishodu doprinijela je i činjenica da Nataša nije bila vezana sigurnosnim pojasom.
Iako je sjedila na suvozačkom mjestu, gdje su vazdušni jastuci i pojasevi prva linija odbrane, odsustvo osnovne zaštite dovelo je do toga da zadobije povrede (prelom kičme) kojima je podlegla na licu mjesta.
Nataša je bila učenica završne godine Srednje medicinske škole u Kruševcu. Njeni vršnjaci, koji su se nadali zajedničkoj proslavi mature za samo mjesec dana, neutješni su. Njena najbolja drugarica, dirljivim videom i pismom, oprostila se od djevojke koja je bila „sinonim za osmijeh“.
Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati
„Trebalo je da zajedno završimo školu, da gradimo budućnost. Sada ostaje samo tuga i tvoja slika u mom srcu. Zauvijek ćeš biti moj anđeo čuvar“, navodi se u bolnom oproštaju.
Ljekari UKC Niš i dalje se bore za život druge djevojke (18) koja je bila u automobilu i koja se nalazi na respiratoru. Vlasnik automobila, koji je dozvolio pijanom i drogiranom drugu da vozi, oporavlja se od preloma noge.
Detalji zločina u Sarajevu: Ubijen sin poznatog muzičkog menadžera
Dalibor T. se trenutno nalazi u pritvoru do 30 dana. Tereti se za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a zbog činjenice da je vozio pod dejstvom alkohola i droge, prijeti mu maksimalna zakonska kazna.
