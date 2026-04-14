Logo
Large banner

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula maturantkinja (19): Vozač bio pijan i drogiran

Autor:

ATV
14.04.2026 13:32

Komentari:

0
Нови детаљи несреће у којој је погинула матуранткиња (19): Возач био пијан и дрогиран
Foto: Tanjug/AP

Novi detalji istrage udesa u selu Donji Adrovac dodatno su uznemirili javnost.

Vozač Dalibor T. (23) bio je pozitivan na test na drogu, a u krvi je imao više od jednog promila alkohola, saznaje "Telegraf.rs".

Nastradala maturantkinja Nataša A. sjedila je na mjestu suvozača bez sigurnosnog pojasa.

Istraga stravične saobraćajne nesreće u kojoj je uoči Vaskrsa, oko pet sati ujutru, poginula devetnaestogodišnja Nataša, otkrila je niz šokantnih propusta koji su doveli do fatalnog ishoda.

Vozač pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Nakon što je prvobitno utvrđeno da je Dalibor T. upravljao „opel korsom“ sa 1,14 promila alkohola u krvi, novi rezultati istrage potvrdili su još goru sliku.

Prema najnovijim informacijama, vozač je bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je potvrdio i test na narkotike.

Uz alkohol i drogu, u njegovom organizmu pronađeni su i benzodiazepini (lijekovi za smirenje), što je stvorilo smrtonosnu kombinaciju koja je potpuno onemogućila bezbjedno upravljanje vozilom.

Kobni propusti u automobilu

Udarac u betonski stub (banderu) bio je toliko silovit da je automobil potpuno smrskan sa suvozačeve strane. Nažalost, fatalnom ishodu doprinijela je i činjenica da Nataša nije bila vezana sigurnosnim pojasom.

Iako je sjedila na suvozačkom mjestu, gdje su vazdušni jastuci i pojasevi prva linija odbrane, odsustvo osnovne zaštite dovelo je do toga da zadobije povrede (prelom kičme) kojima je podlegla na licu mjesta.

Tuga u medicinskoj školi: „Nismo stigli da proslavimo maturu“

Nataša je bila učenica završne godine Srednje medicinske škole u Kruševcu. Njeni vršnjaci, koji su se nadali zajedničkoj proslavi mature za samo mjesec dana, neutješni su. Njena najbolja drugarica, dirljivim videom i pismom, oprostila se od djevojke koja je bila „sinonim za osmijeh“.

„Trebalo je da zajedno završimo školu, da gradimo budućnost. Sada ostaje samo tuga i tvoja slika u mom srcu. Zauvijek ćeš biti moj anđeo čuvar“, navodi se u bolnom oproštaju.

Stanje povrijeđenih i pravne posljedice

Ljekari UKC Niš i dalje se bore za život druge djevojke (18) koja je bila u automobilu i koja se nalazi na respiratoru. Vlasnik automobila, koji je dozvolio pijanom i drogiranom drugu da vozi, oporavlja se od preloma noge.

Dalibor T. se trenutno nalazi u pritvoru do 30 dana. Tereti se za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a zbog činjenice da je vozio pod dejstvom alkohola i droge, prijeti mu maksimalna zakonska kazna.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

poginula djevojka

Droga

Alkohol

Policija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Rusi odgovorili Mađaru na prozivke: "Spremni smo"

16

53

Plava svjetlost pod lupom: da li nas ekrani zaista lišavaju sna

16

43

MMF predstavio tri scenarija posljedica rata u Iranu

16

38

Dodik: Britanske i njemačke diplomate nude Vukanoviću ministarsko mjesto u Sarajevu

16

30

De Laurentis: Skratite poluvrijeme na 25 minuta, ukinite kartone i ofsajde

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner