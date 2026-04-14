Nastavljen štrajk pilota, otkazan veliki broj letova

Piloti njemačke avio-kompanije "Lufthanza" nastavili su danas štrajk, a sindikati izvještavaju o visokom nivou učešća u štrajku i pozivu zaposlenih na poboljšanje uslova rada.
Prema sindikatu pilota "Vereinigung kokpit", juče je otkazano oko 860 letova "Lufthanze", "Jurovingsa" i "Sitilajna" – 84 odsto svih planiranih letova.
Dok štrajk pilota treba da se završi večeras, kabinsko osoblje "Lufthanze" i "Sitilajna" najavilo je štrajk i za sutra i četvrtak, 16. aprila.
Nakon što su već štrajkovali u petak, 10. aprila, štrajk će obuhvatiti ukupno pet uzastopnih radnih dana.
Njemačka lobistička grupa za aerodrome ADV kritikovala je obim industrijske akcije za koju je rekla da je pogodila stotine hiljada putnika i veliki dio njemačke ekonomije.
"Hiljade otkazanih letova u tako kratkom vremenskom periodu dovode do gubitaka koji se mjere milionima evra, što ima direktne posljedice po operatere aerodroma, pružaoce usluga i zaposlene", rekao je šef ADV-a Ralf Bajzel, pozivajući njemačku Vladu da preduzme mjere kako bi ograničila pravo na štrajk u sektoru vazdušnog saobraćaja.
(SRNA)
