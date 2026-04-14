Sve više ljudi odlaže odlazak u penziju: Ovo je ključni razlog za takvu odluku

Finansijske prilike sve snažnije utiču na odluke o odlasku u penziju, a sve je izvjesnije da će ljudi morati da rade i u kasnijoj životnoj dobi kako bi pokrili osnovne troškove.
Prema analizi koju je sproveo "Economist Enterprisea" uz podršku investicione kuće Nuven, tek svaki peti radnik u Sjedinjenim Američkim Državama kaže da želi da ostane duže na tržištu rada zato što voli svoj posao.
Odlažu penzionisanje zbog životnih troškova
Gotovo polovina ispitanika kao glavni razlog odlaganja navodi sve veće životne troškove.
Istraživanje se zasniva na anketi sprovedenoj među 2.063 radnika sa punim radnim vremenom u srednjim i velikim kompanijama u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Moje vrijeme.
Oko trećine ispitanika već je posegnulo za sredstvima iz svojih penzionih planova kroz pozajmice ili prevremena povlačenja novca.
Prema podacima investicionog giganta Vanguard, prošle godine zabilježen je rekordan udio Amerikanaca koji su načeli štednju iz penzionih fondova kako bi prebrodili finansijske poteškoće.
Takvi potezi često nose i penale, te dodatno odlažu odlazak u penziju.
"Ljudi su spremni da žrtvuju dugoročne ciljeve zbog kratkoročnih potreba“, rekao je Matt Terry iz "Economist Enterprisea" za CBS.
"Mnogi zaključuju da će morati da rade nekoliko godina duže jer im je novac potreban odmah."
Mlađi radnici osjećaju pritisak neizvjesnosti
Najpesimističniji su pripadnici Generacije Z, koji očekuju da će u penziju otići čak 5,2 godine kasnije nego što bi želeli. Za poređenje, pripadnici Generacije Z procjenjuju odlaganje od 3,9 godina.
Iako su na početku karijere, i mlađi radnici već osećaju pritisak neizvjesnosti i troškova, što dodatno naglašava razmjere problema.
Paradoksalno, iako bi većina Amerikanaca željela da radi do 65. godine, stvarnost je drugačija. Podaci "Transamerica Center for Retirement Studies" pokazuju da je medijana starosti za penzionisanje 62 godine. Razlog su često okolnosti na koje radnici ne mogu da utiču, poput zdravstvenih problema ili gubitka posla.
Istovremeno, finansijska pripremljenost za penziju ostaje slaba. Prosječna ušteđevina 55-godišnjaka iznosi oko 50.000 dolara, navodi se u analizi koja se poziva na podatke Prudential Financiala.
Ekonomska neizvjesnost
Istraživanje potvrđuje i trend nazvan „great stay“. Sve više radnika odlučuje da ostane na postojećim radnim mestima umesto da traži nove prilike. Razlozi su sporije zapošljavanje i ekonomska neizvesnost.
Čak šest od deset ispitanika kaže da bi radije izabralo dugoročnu sigurnost posla nego veću platu ili bolje beneficije.
Gotovo trećina radnika u posljednjih pet godina prestala je aktivno da traži novi posao upravo zbog straha od gubitka sigurnosti. To potvrđuje i pad takozvane stope otkaza (udio radnika koji dobrovoljno napuštaju posao), koja je u februaru pala na 1,9 odsto - najniži nivo u više od pet godina, prenosi Blic.
