Nestalo 20.000 kripto milionera za tri mjeseca: Šta se dešava sa bitkoinom?

ATV
13.04.2026 18:12

Нестало 20.000 крипто милионера за три мјесеца: Шта се дешава са биткоином?
Između 1. januara i 31. marta 2026, ukupan broj Bitkoin adresa koje drže najmanje milion dolara pao je sa 148.084 na 127.494, što predstavlja gubitak od 20.590 adresa, odnosno pad od 13,90 odsto tokom kvartala, pokazuje analiza kompanije Finbold.

Ovo smanjenje poklopilo se sa značajnim padom cijene Bitkoina, koja je sa oko 88.700 dolara na početku godine pala na 68.200 dolara do kraja prvog kvartala, što je pad od 23 odsto. Podaci ukazuju da je smanjenje broja "milionskih" novčanika uglavnom posljedica pada cijene, a ne masovne prodaje.

Naviše između jedan i 10 miliona dolara

U okviru ukupnog broja, najveći pad zabilježen je kod adresa koje drže između 1 i 10 miliona dolara. Ovaj segment je pao sa 131.716 na 113.233, odnosno za 18.483 adrese, što pokazuje da su vlasnici srednje velikih iznosa bili nesrazmjerno pogođeni korekcijom cijene.

Na višem nivou, broj adresa sa 10 miliona dolara ili više takođe je opao – sa 16.368 na 14.261, što je smanjenje od 2.107 adresa u istom periodu. Iako su otpornije od manjih kategorija, ni ove adrese nisu bile imune na širi pad tržišta.

U poređenju sa istim periodom prethodne godine, pad se dodatno produbio. U prvom kvartalu 2025. godine Bitkoin je izgubio 13.942 "milionske" adrese, što znači da je pad u prvom kvartalu 2026. veći za 6.648 adresa, odnosno čak 47,7 odsto dublji na godišnjem nivou.

Ovo ukazuje na pogoršanje tržišnih uslova, pri čemu volatilnost cijena ima sve veći uticaj na raspodjelu bogatstva na mreži. Uprkos padu broja milionerskih adresa, podaci ne ukazuju nužno na masovni odlazak kapitala.

Naprotiv, riječ je o promeni klasifikacije usljed pada cijena, gdje niže vrijednosti guraju novčanike ispod ključnih pragova bogatstva bez značajnih promjena u stvarnom vlasništvu.

Nalazi dolaze u trenutku kontinuiranog učešća institucionalnih investitora na tržištu Bitkoina. Kako je ranije izvještavano, veliki upravljači imovinom poput korporacije Blekrok (Black Rock) povećali su svoje Bitkoin pozicije tokom prvog kvartala 2026, uprkos padu cijena.

Ova razlika sugeriše da su manji i srednji investitori bili izloženiji padu vrijednosti, dok su veliki igrači nastavili da akumuliraju Bitkoin kao dio dugoročnih strategija.

Volatilnost veliki problem

Važno je napomenuti da jedna osoba može kontrolisati više Bitkoin adresa, što znači da broj novčanika ne odgovara direktno broju pojedinačnih investitora.

Ipak, ovaj trend ostaje koristan pokazatelj promjena u raspodjeli bogatstva na mreži. Podaci ukazuju na širu promjenu u strukturi tržišta Bitkoina, gdje volatilnost cijena sve više pogađa srednji sloj investitora, dok veći akteri zadržavaju ili čak povećavaju svoje pozicije.

(B92)

