Cijene nafte ponovo porasle iznad 100 dolara

13.04.2026 07:20

Нафта
Foto: Pixabay/McRonny

Cijene nafte su ponovo porasle iznad 100 dolara po barelu, nakon pregovora između SAD i Irana koji su tokom vikenda završeni bez novog sporazuma.

Globalna referentna cijena sirove nafte marke Brent porasla je za 7,3 odsto na 102,30 dolara, dok je cijena nafte Vest Teksas Intermediejt porasla za 8,7 odsto na 104,94 dolara.

Neuspjeh pregovora tokom vikenda izazvao je zabrinutost da će se globalna energetska kriza produbiti, prenosi BBC.

Cijena nafte pala je znatno ispod 100 dolara prošle srede nakon što su Vašington i Teheran pristali na uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog trgovačkog plovnog puta.

Moreuz, kroz koji prolazi petina svjetskih pošiljki energenata, postao je ključna tačka rata sa Iranom nakon što je Teheran uzvratio na američko-izraelske napade prijeteći da će napasti brodove koji pokušaju da ga koriste.

policija hrvatska

Region

Maskirani razbojnik opljačkao benzinsku pumpu

Pošiljke su uglavnom u zastoju od početka sukoba 28. februara, iako su neke zemlje poput Indije i Malezije ispregovarale bezbjedan prolaz za svoje brodove.

Prekid je doveo do skoka cijena energije širom svijeta.

Razgovori između SAD i Irana pažljivo su praćeni zbog znakova da će se poremećaji u isporukama nafte kroz Ormuski moreuz uskoro smanjiti, rekao je ekonomista Čua Jeov Hvi sa singapurskog Tehnološkog univerziteta Nanjang.

"Cijene nafte će vjerovatno ostati povišene jer očekivanja sada zavise od toga da li će blokada biti u potpunosti sprovedena, da li će se poremećaji u brodarstvu proširiti i da li će se diplomatija nastaviti", rekao je on.

Glavni berzanski indeksi u Aziji pali su u jutarnjem trgovanju, piše Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Orban udario temelje evropskog suverenizma

5 h

10
Данас је Свијетли понедјељак: Дјевојке треба полити водом, ево и због чега

Društvo

Danas je Svijetli ponedjeljak: Djevojke treba politi vodom, evo i zbog čega

5 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Maskirani razbojnik opljačkao benzinsku pumpu

5 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 13. april: Kome su zvijezde naklonjene danas?

5 h

0

Više iz rubrike

Домаћине у Српској за Васкрс цијене меса пукле у главу

Ekonomija

Domaćine u Srpskoj za Vaskrs cijene mesa pukle u glavu

16 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Lidl sprema veliki ulazak u BiH

1 d

0
Пољопривредна задруга Кооператива

Ekonomija

Solarni paneli za Poljoprivrednu zadrugu "Kooperativa“

1 d

0
Најновија мапа незапослености у Европи за 2026. годину доноси јасну линију разграничења на Балкану.

Ekonomija

Internetom kruži nova mapa: Podaci za BiH su zabrinjavajući

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Pao meteor od sedam tona

12

06

Zločin koji je potresao Zagreb: Ubijeni mladić iz Banjaluke?

11

50

Nemanja gradski život zamijenio biznisom na selu: Ovo je njegova tajna uspjeha

11

35

Dodik: Orban još nije rekao posljednju riječ u politici

11

19

Dodik: Srpska pravoslavna crkva je nezamjenjiv stub našeg društva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner