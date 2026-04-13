Cijene nafte ponovo porasle iznad 100 dolara

Cijene nafte su ponovo porasle iznad 100 dolara po barelu, nakon pregovora između SAD i Irana koji su tokom vikenda završeni bez novog sporazuma.

Globalna referentna cijena sirove nafte marke Brent porasla je za 7,3 odsto na 102,30 dolara, dok je cijena nafte Vest Teksas Intermediejt porasla za 8,7 odsto na 104,94 dolara.

Neuspjeh pregovora tokom vikenda izazvao je zabrinutost da će se globalna energetska kriza produbiti, prenosi BBC.

Cijena nafte pala je znatno ispod 100 dolara prošle srede nakon što su Vašington i Teheran pristali na uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog trgovačkog plovnog puta.

Moreuz, kroz koji prolazi petina svjetskih pošiljki energenata, postao je ključna tačka rata sa Iranom nakon što je Teheran uzvratio na američko-izraelske napade prijeteći da će napasti brodove koji pokušaju da ga koriste.

Pošiljke su uglavnom u zastoju od početka sukoba 28. februara, iako su neke zemlje poput Indije i Malezije ispregovarale bezbjedan prolaz za svoje brodove.

Prekid je doveo do skoka cijena energije širom svijeta.

Razgovori između SAD i Irana pažljivo su praćeni zbog znakova da će se poremećaji u isporukama nafte kroz Ormuski moreuz uskoro smanjiti, rekao je ekonomista Čua Jeov Hvi sa singapurskog Tehnološkog univerziteta Nanjang.

"Cijene nafte će vjerovatno ostati povišene jer očekivanja sada zavise od toga da li će blokada biti u potpunosti sprovedena, da li će se poremećaji u brodarstvu proširiti i da li će se diplomatija nastaviti", rekao je on.

Glavni berzanski indeksi u Aziji pali su u jutarnjem trgovanju, piše Tanjug.