Internetom kruži nova mapa: Podaci za BiH su zabrinjavajući

Najnovija mapa nezaposlenosti u Evropi za 2026. godinu donosi jasnu liniju razgraničenja na Balkanu.

Dok su pojedine republike bivše Jugoslavije uspjele da se približe evropskom prosjeku ili ga čak nadmaše, drugi dio regiona i dalje se bori sa dvocifrenim stopama nezaposlenosti i sporim ekonomskim reformama. Podaci za BiH su zabrinjavajući.

Pod‌jela regiona na četiri ekonomske zone

Iako su sve zemlje regiona nekada dijelile sličan privredni sistem, današnji podaci ukazuju na ogromne razlike u dinamici tržišta rada.

Kada se analizira prostor bivše Jugoslavije, slika je podijeljena na četiri jasne kategorije:

Slovenija, Regionalni predvodnik: Sa stopom nezaposlenosti od manje od četiri odsto, Slovenija nastavlja da dominira kao najstabilnije tržište rada u regionu, parirajući najrazvijenijim zemljama EU poput Češke.

Hrvatska, Stabilan rast: Hrvatska bilježi odličnih 4,5 odsto, što je svrstava među uspješnije države jugoistočne Evrope i potvrđuje pozitivan trend privlačenja investicija i stabilizacije tržišta.

Srbija, Pozitivni pomaci uz zaostatak: Srbija se nalazi u sredini sa stopom od blizu devet odsto. Iako je u boljoj poziciji od južnih i zapadnih susjeda, Srbija i dalje kaska za standardima Hrvatske i Slovenije, dok je skoro izjednačena sa zemljama poput Španije (9,8 odsto).

BiH, Crna Gora i Sjeverna Makedonija, Kritična zona: Na dnu liste nalaze se Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija, koje sve bilježe nezaposlenost iznad 11 odsto. Ovi podaci ukazuju na to da je ovaj dio regiona i dalje najosjetljiviji na ekonomske potrese i da su potrebne hitne i duboke tržišne reforme.

Kako Balkan stoji u odnosu na Evropu

Da bi se razumjela pozicija našeg regiona, važno je pogledati i ostatak kontinenta. Najniže stope nezaposlenosti u Evropi bilježe Poljska (2,2 odsto) i Češka (3,1 odsto), koje praktično nemaju problem sa viškom radne snage. Na drugom kraju skale, pored balkanskih država, nalazi se Ukrajina sa 12 odsto, što je direktna posljedica ratnih okolnosti i razrušene infrastrukture.

Podaci za 2026. godinu jasno pokazuju da geografska blizina ne garantuje ekonomsku sličnost. Jaz između četiri odsto u Sloveniji i 11 odsto u Bosni i Hercegovini najbolje oslikava različite brzine kojima se države bivše Jugoslavije kreću ka evropskim ekonomskim standardima, prenosi Telegraf.