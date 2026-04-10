Skočila cijena sirove nafte!

Fjučersi VTI sirove nafte porasli su danas iznad 99 dolara po barelu, ali cijene su i dalje na putu da padnu za više od 10 odsto tokom sedmice nakon što su se SAD i Iran dogovorili o dvonedjeljnom prekidu vatre.

Cijena sirrove nafte iznosi 99,74 dolara po barelu, dok je cena Brent nafte oko 97 dolara, piše Trejding ekonomiks.

Cijena prirodnog gasa je 2,67, dok je cena benzina 3,04 dolara po barelu.

Navodi se i da je cijena zlata opaka za oko 14 odsto i da je sada 4748.

Kada se radi o poljoprivrednim proizvodima, cijena pirinča je opala za 1,36 odsto, kao i palmino ulje ( -1,27 odsto ) i uljana repica ( -1,05 odsto ).

Dobitke predvode zob ( 0,84 ), kakao ( 0,70) i soja ( 0,59 odsto).

