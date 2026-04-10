Novo revolucionarno otkriće: Vještačka inteligencija može detektovati srčane bolesti i do pet godina ranije

Vještačka inteligencija može da detektuje masnoću oko srca koja je nevidljiva ljudskom oku i da predvidi rizik od srčane insuficijencije pet godina prije nego što se stanje razvije, objavili su stručnjaci sa Univerziteta Oksford.

To znači, kako kažu stručnjaci, da bi ljekari mogli da pokušaju da spriječe razvoj srčane insuficijencije ili da kontrolišu stanje u ranijim fazama.

Istraživači su razvili pionirski alat koji uz pomoć vještačke inteligencije analizira CT skeniranje srca da bi prepoznao teksturne promjene u masti oko srca koje ukazuju na to da je srčani mišić upaljen i nezdrav.

Analiza skeniranja pomoću vještačke inteligencije može da upozori ljekare da je pacijent u visokom riziku od srčane insuficijencije, što znači da srce nije u stanju da pravilno pumpa krv po tijelu.

Ljekari ne mogu da otkriju ove promjene rutinskim medicinskim snimanjima, saopštila je Britanska fondacija za srce, koja je finansirala istraživanje.

Alat je obučen i validiran na 72.000 pacijenata u Engleskoj, koji su obavili CT skeniranje srca između 2007. i 2022. godine.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu "Žurnal američkog koledža za kardiologiju", prenosi Srna.