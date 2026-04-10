Arheolozi u Egiptu otkrili rijetke svitke od papirusa i niz sarkofaga

10.04.2026 08:02

Египат
Foto: pexels/Omar

Arheolozi su u Egiptu otkrili rijetke svitke od papirusa, kao i niz sarkofaga koji datiraju iz perioda od 1070. do 664. godine prije nove ere, saopštilo je danas Ministarstvo turizma i antikviteta te zemlje.

Drevni svitci pronađeni su tokom iskopavanja u području Kurna, na zapadnoj obali Luksora, u blizini grobnice Seneb.

Arheolozi su pronašli svitke u velikoj glinenoj posudi, a neki su čak nosili i originalne, 3.000 godina stare glinene pečate, prenose mediji.

“Razlikuju se po veličini i smatraju se vrijednim izvorom informacija, a čekaju se rezultati njihove restauracije i prevoda“, navodi se u saopštenju ministarstva.

Kovčezi, u kojima su sahranjeni pjevači iz hrama posvećenog bogu Amonu, pronađeni su naslagani u pravougaonoj pogrebnoj odaji isklesanoj u stijeni.

Zvaničnici ukazuju da su stari Egipćani maksimalno koristili prostor raspoređivanjem kovčega u 10 horizontalnih redova i odvajanjem poklopaca od kutija kako bi povećali kapacitet odaje.

“Tim restauratora izvršio je hitne konzervatorske radove, uključujući tretman drvenih vlakana i oslabljenog sloja obojenog maltera, kao i pažljivo mehaničko čišćenje kako bi se uklonile naslage bez oštećivanja jarkih boja sarkofaga“, dodaje se u saopštenju egipatskog ministarstva.

Arheolozi trenutno nastoje da identifikuju osobe sahranjene u kovčezima, što predstavlja značajan izazov, jer su na kovčezima prikazane titule pokojnika, a ne njihova imena.

Ministar turizma i antikviteta, Šerif Fati, istakao je da najnovije otkriće “predstavlja značajan dodatak u egipatskoj evidenciji važnih arheoloških nalaza“.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

