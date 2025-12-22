Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

Žena (47), državljanka Italije, stradala je tokom odmora u Egiptu, dok je krstarila Nilom.

Oko 19 časova po lokalnom vremenu u ned‌jelju, oko 30 kilometara južno od Luksora, brod "Royal Beau Rivage” punom snagom udario je u brod "Opera".

Sudar je razorio četiri kabine, a na brodu se nalazilo više desetina italijanskih turista, među njima i žena koja je kasnije preminula, koja je putovala sa suprugom.

Prema navodima egipatskih medija, Uprava za riječni transport potvrdila je da su se dva broda sudarila u blizini brane Esna.

"Opera" je, kako se navodi, plovila iz Asuana ka Luksoru, kada je brod koji je dolazio iz suprotnog smjera, navodno izveo rizičan i neodobren manevar okretanja.

Udar je izazvao veliku materijalnu štetu. Jedna italijanska putnica pala je i zadobila povrede opasne po život. Prema pisanju italijanskog lista "Il Messaggero", pretrpjela je tešku povredu pluća.

Uprkos intenzivnim naporima ljekara, preminula je ubrzo potom na od‌jeljenju intenzivne njege. Drugih teško povrijeđenih nije bilo.

Luksor, sa svojim veličanstvenim hramovima i grobnicama u Dolini kraljeva, svake godine privlači hiljade posjetilaca. Podsjetimo, krajem oktobra došlo je do ozbiljnog incidenta na Nilu, kada je na jednom brodu izbio požar i potpuno ga uništio. Na brodu se nalazilo oko šezdeset Italijana, koji su tada svi uspješno spaseni.