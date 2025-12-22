Logo
Large banner

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

22.12.2025

12:28

Komentari:

0
Судар бродова: Жена страдала током одмора у Египту

Žena (47), državljanka Italije, stradala je tokom odmora u Egiptu, dok je krstarila Nilom.

Oko 19 časova po lokalnom vremenu u ned‌jelju, oko 30 kilometara južno od Luksora, brod "Royal Beau Rivage” punom snagom udario je u brod "Opera".

Sudar je razorio četiri kabine, a na brodu se nalazilo više desetina italijanskih turista, među njima i žena koja je kasnije preminula, koja je putovala sa suprugom.

Prema navodima egipatskih medija, Uprava za riječni transport potvrdila je da su se dva broda sudarila u blizini brane Esna.

"Opera" je, kako se navodi, plovila iz Asuana ka Luksoru, kada je brod koji je dolazio iz suprotnog smjera, navodno izveo rizičan i neodobren manevar okretanja.

Алергија прехлада

Svijet

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Udar je izazvao veliku materijalnu štetu. Jedna italijanska putnica pala je i zadobila povrede opasne po život. Prema pisanju italijanskog lista "Il Messaggero", pretrpjela je tešku povredu pluća.

Uprkos intenzivnim naporima ljekara, preminula je ubrzo potom na od‌jeljenju intenzivne njege. Drugih teško povrijeđenih nije bilo.

Luksor, sa svojim veličanstvenim hramovima i grobnicama u Dolini kraljeva, svake godine privlači hiljade posjetilaca. Podsjetimo, krajem oktobra došlo je do ozbiljnog incidenta na Nilu, kada je na jednom brodu izbio požar i potpuno ga uništio. Na brodu se nalazilo oko šezdeset Italijana, koji su tada svi uspješno spaseni.

Podijeli:

Tagovi:

Egipat

sudar brodova

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Од пиротехничких средстава већ 10 дјеце у овој земљи остало без руку или прстију

Svijet

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

5 h

0
Нијемци све болеснији: Трошкови боловања премашили 200 милијарди евра

Svijet

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

5 h

0
Човјеку почели да пристижу непознати пакети, а онда му је на врата дошао странац

Svijet

Čovjeku počeli da pristižu nepoznati paketi, a onda mu je na vrata došao stranac

5 h

0
Шлеп возило однијело ауто са д‌јететом

Svijet

Šlep vozilo odnijelo auto sa d‌jetetom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

35

Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner