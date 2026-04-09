Cijene goriva u Njemačkoj rastu brže u odnosu na druge članice EU

Cijene benzina u Njemačkoj porasle su daleko više nego u drugim zemljama EU, pokazuju najnoviji podaci Evropske komisije.

U periodu između 30. marta i 6. aprila cijene su porasle za oko 11 centi po litru.

Cijena benzina je porasla samo za nekoliko centi u većini zemalja koje se graniče sa Njemačkom, a u Poljskoj i Austriji cijene su čak i pale nakon intervencije vlade.

Ovaj period poklapa se sa novim zakonom koji je uveden u Njemačkoj, poznatim kao "pravilo 12 časova", koji predviđa da benzinske pumpe mogu podići cijene samo jednom dnevno, u podne.

Ta politika je oblikovana po uzoru na onu koju je uvela susjedna Austrija. Kritičari su istakli rizik da bi to moglo povećati cijene umjesto da ih spusti, tvrdeći da bi benzinske pumpe mogle naglo da podignu cijene u 12.00 časova kako bi nadoknadile svoju nemogućnost da ih kasnije podignu.

Njemačko udruženje vozača, saopštilo je da su u prvim danima nakon uvođenja novog pravila zabilježeni prosječni skokovi cijena od više od 10 centi širom zemlje.

Neimenovani portparol Ministarstva ekonomije rekao je juče da je prerano za izvođenje čvrstih zaključaka o tome da li novi zakon ima željeni efekat.

Cijene benzina su porasle od izbijanja rata na Bliskom istoku, podsjeća Dojče vele, a prenosi Srna.