Centralna banka BiH objavila kolika inflacija se očekuje u ovoj godini

ATV
08.04.2026 16:27

Зграда Централне банке БиХ у Сарајеву.

Očekivana inflacija u BiH za tekuću godinu iznosi 3,4 odsto, što je za 0,2 procentna poena više u odnosu na decembarski krug, dok se u narednoj godini očekuje postepena stabilizacija uz projekciju inflacije od 2,7 odsto, objavila je Centralna banka BiH.

Prema rezultatima ankete koju sprovodi Centralna banka, pad inflacionih očekivanja u tom periodu ukazuje na pretpostavku da će se eksterni pritisci postepeno ublažiti, te da će doći do stabilizacije ekonomskog okruženja i smirivanja inflacionuih kretanja.

Izmjena saobraćaja u centru Banjaluke

Iz Banke pojašnjavaju da su u BiH inflacioni pritisci u velikoj mjeri bili uvezeni, imajući u vidu visoku zavisnost od kretanja cijena na međunarodnim tržištima, posebno u segmentima hrane i energije.

Dodaju da će stabilizacija inflacije u narednom periodu uveliko zavisiti od smirivanja globalnih neizvjesnosti, kretanja cijena ključnih sirovina, kao i ukupnih ekonomskih politika na međunarodnom i domaćem nivou.

Iz Banke navode da su inflaciona kretanja u savremenim ekonomijama rezultat složenog međudjelovanja globalnih i domaćih faktora, pri čemu su posljednjih godina posebno izraženi uticaji poremećaja u lancima snabdijevanja, rasta cijena energenata i geopolitičkih tenzija, uključujući i eskalaciju oružanih sukoba između SAD i Irana.

Hegset: Proizvodnja energije u Iranu bila u rukama SAD-a

Ističu da su ovi faktori doveli do značajnog rasta cijena na globalnom nivou, što se odrazilo i na manje otvorene ekonomije.

Centralna banka, kao važan segment komunikacione strategije, redovno sprovodi anketu o inflacionim očekivanjima, sa ciljem analize i kontinuiranog praćenja inflacijskih očekivanja ekonomskih subjekata.

Učesnici ankete su predstavnici finansijskog sektora, komercijalne banke i osiguravajuća društva.

(SRNA)

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Naglo porasla zainteresovanost za nuklearno oružje u Evropi

3 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske izdao zabrane, evo za koga važe

3 h

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Savjeti

Za najljepša crvena vaskršnja jaja potrebno vam je ovo voće

3 h

0
На турниру ФИБА Лиге шампиона између јуниорских селекција Олденбург и Галатасарај минутом ћутања одата је почаст преминулом кошаркашком тренеру Душку Вујошевићу .

Košarka

Minut ćutanja za Duška Vujoševića prije meča Oldenburga i Ritasa

3 h

0

Više iz rubrike

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Ekonomija

Kako bi trebao izgledati prolaz kroz Hormuški moreuz: Firme će plaćati Iranu i Omanu

10 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijene nafte se strmoglavile

11 h

0
кекс Домаћица

Ekonomija

Domaćica se prodaje u Danskoj: Cijena će vas šokirati

22 h

0
Стан кључеви

Ekonomija

"Eksplodirale kirije": Pogledajte gdje je najgore

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

18

39

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

