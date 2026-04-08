Cijene nafte se strmoglavile

Cijene sirove nafte naglo su pale, spustivši se znatno ispod nivoa od 100 dolara po barelu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio da su Sjedinjene Države pristale na dvonedjeljno primirje s Iranom koje je predložio Pakistan, pišu svjetske agencije.

Tramp je pojasnio da je sporazum uslovljen time da Iran dozvoli „potpuno“ ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Gotovo potpuna blokada tog plovnog puta – kojim prolazi otprilike četvrtina svjetske pomorske trgovine naftom – dovela je do najvećeg poremećaja u istoriji naftnog tržišta.

Cijena globalne referentne nafte Brent za buduće isporuke pala je za oko 16 odsto, na približno 92 dolara po barelu. Ipak, to je i dalje znatno iznad nivoa od oko 73 dolara, na kojem je bila neposredno prije početka sukoba krajem februara. Američka referentna nafta WTI pala je za oko 19 odsto, takođe na približno 92 dolara po barelu.

Ključno pitanje sada je hoće li brodarske kompanije imati dovoljno povjerenja u siguran prolaz uskim plovnim putem uz obalu Irana kako bi nastavile s isporukama nafte, tečnog prirodnog gasa i drugih proizvoda. Fizičko tržište nafte i dalje je u previranju jer su bliskoistočni proizvođači smanjili proizvodnju zbog prekinutih izvoznih ruta.

Berze zabilježile rast

Nakon vijesti o primirju, terminski ugovori za Dow Jones porasli su za više od 900 bodova ili 1,95 odsto, S&P 500 za 2,13 odsto, a Nasdaq za 2,46 odsto. Pozitivan trend prelio se i na azijska tržišta, gdje je u srijedu ujutro japanski Nikkei 225 porastao za 4,4 odsto, a južnokorejski Kospi za čak 5,6 odsto.

Uprkos optimizmu investitora, analitičari upozoravaju da ključna pitanja ostaju otvorena, prije svega hoće li blokada moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske nafte, zaista biti ukinuta.

„Tržište vapi za dobrim vijestima, ali tek treba vidjeti hoće li se Hormuški moreuz zaista u potpunosti otvoriti“, rekao je za CNN Bob Meknali (Bob McNally), osnivač i predsjednik kompanije Rapidan Enerdži grup (Rapidan Energy Group). „To je ključno, a zasad se čini da Vašington i Teheran ne govore istim jezikom o tome.“

Ipak, Art Hogan (Art Hogan), glavni tržišni strateg u kompaniji B. Rajli Fajnenšel (B. Riley Financial), smatra da su rast dionica i pad cijena nafte poslali „izuzetno jasnu“ poruku. „Investitori žele da se Hormuški moreuz otvori i da se ovaj sukob ostavi iza nas“, izjavio je za CNN.

Analitičari upozoravaju na neizvjesnost

Patrik De Han (Patrick De Haan), voditelj analize nafte u kompaniji GasBadi (GasBuddy), komentarisao je na mreži Iks (X) u utorak da primirje „zapravo nije ništa razjasnilo po pitanju moreuza“.

Dugoročni efekti tek će se osjetiti. „Kratkoročne posljedice na stranu, iranski vladajući režim (vjerovatno) je učvrstio svoju političku kontrolu i pokazao sposobnost da globalna tržišta nafte i gasa baci na koljena…“, napisao je Karl Šamota (Karl Schamotta) iz kompanije Korpej Karensi risrč (Corpay Currency Research) u bilješci u utorak uveče.

