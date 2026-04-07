Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

Više eksplozija odjeknulo je u katarskoj prijestonici Dohi svega par sati prije isteka roka koji je Donald Tramp, predsjednik SAD, dao Iranu da otvori Ormuski moreuz, ili se suoči sa "uništenjem civilizacije".

Iranski napad je uslijedio dok Tramp insistirao da se nalazi u "žestokim pregovorima" sa Iranom, dok dvije strane razmatraju dvonedjeljni plan prekida vatre, prenio je "Dejli Mejl".

U međuvremenu, Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da njihova protivvazdušna odbrana odgovara na raketne prijetnje, pri čemu je Ministarstvo odbrane Emirata u saopštenju na mreži Iks navelo: "Protivvazdušna odbrana UAE trenutno se bavi raketnim i napadima dronovima koji dolaze iz Irana".

Eksplozije na Bliskom istoku dolaze svega nekoliko sati prije američkog roka za Iran da pristane na sporazum ili da se suoči sa napadima na svoju infrastrukturu.

Predsjednik SAD Tram je rekao da je obaviješten o prijedlogu Pakistana, koji posreduje u razgovorima sa Irancima, uoči roka koji ističe u 20 časova po istočnoameričkom vremenu (2 ujutru po našem).

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je ranije da "samo predsjednik zna gdje stvari stoje i šta će učiniti" u vezi sa Iranom, nakon što je zaprijetio napadom na "čitavu civilizaciju" te zemlje.

Govoreći za "NBC Njuz" ona je takođe potvrdila da rok koji je Donald Tramp dao Iranu ostaje na snazi.

"Iranski režim ima rok do 20 časova po istočnoameričkom vremenu da odgovori trenutku i postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama", poručeno je.

U međuvremenu, Iran je upozorio da će preduzeti "trenutne i proporcionalne“ mjere ukoliko Tramp sprovede svoje prijetnje napadom na tu zemlju.

Predstavnik Teherana u Ujedinjenim nacijama, Amir-Saeid Iravani, izjavio je da Trampove prijetnje da će "čitava civilizacija umrijeti" ukoliko Iran ne postigne dogovor "predstavljaju podsticanje na ratne zločine i potencijalno genocid".

Tokom sjednice Savjeta bezbjednosti o Ormuskom moreuzu, Iravani je pozvao međunarodnu zajednicu da osudi Trampovu retoriku prije nego što bude prekasno.

