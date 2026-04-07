Logo
Large banner

Državljanin BiH trčeći auto-putem pokušao da pređe granicu

Autor:

ATV
07.04.2026 22:51

Komentari:

0
Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу
Foto: Pixabay

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je nakon urnebesne potjere auto-putem kada je trčeći pokušao da izbjegne kontrolu neposredno prije njemačke kontrolne stanice na Inntal auto-putu kod Kiefersfeldena.

Kako prenose tirolski mediji, on je iskočio iz vozila i pješke potrčao u pravcu granice. Vozač kombija, 43-godišnji Hrvat, nastavio je svoju vožnju preko granice, saopštila je njemačka policija. Nakon što je uhvaćen državljanin BiH, priveden je i Hrvat.

A, sve je počelo kada je jedan policajac posmatrao kako se kombi zaustavio neposredno prije kontrolnog puncta. Suvozač je napustio vozilo i počeo da trči auto-putem. Nakon kratke potjere, bjegunac, inače 41-godišnji državljanin BiH je uhvaćen kod odmorišta Intal-Ost. Ispostavilo se da je pobjegao jer nije imao potrebne papire za ulazak.

Svijet

Afera o Džefriju Epstajnu dobija novi obrt: Bil Gejts pred Kongresom, evo i kada

Hrvatski vozač kombija je, nasuprot tome, pokušao da nastavi svoju vožnju nakon što je njegov poznanik iskočio iz vozila. Međutim, službenici su ga uputili u zaustavnu traku. On je doduše imao potrebne dokumente za ulazak u Njemačku, ali nije imao vozačku dozvolu.

Hrvat je na kraju priznao da je znao da njegov prijatelj sa svojim austrijskim azilantskim papirima nije smio da uđe. Zato ga je prije kontrolne stanice savezne policije pustio da izađe iz vozila. Obojica muškaraca, koji imaju prebivalište u Donjoj Austriji, tvrdili su da su sasvim slučajno završili vozeći prema Njemačkoj.

Državljanin BiH će sada morati da krivično odgovara. Vozača iz Hrvatske očekuje krivični postupak zbog pomaganja i vožnje bez dozvole. Vozilo je zaplijenjenom, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Državljanin BiH

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner