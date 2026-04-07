Državljanin BiH trčeći auto-putem pokušao da pređe granicu

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je nakon urnebesne potjere auto-putem kada je trčeći pokušao da izbjegne kontrolu neposredno prije njemačke kontrolne stanice na Inntal auto-putu kod Kiefersfeldena.

Kako prenose tirolski mediji, on je iskočio iz vozila i pješke potrčao u pravcu granice. Vozač kombija, 43-godišnji Hrvat, nastavio je svoju vožnju preko granice, saopštila je njemačka policija. Nakon što je uhvaćen državljanin BiH, priveden je i Hrvat.

A, sve je počelo kada je jedan policajac posmatrao kako se kombi zaustavio neposredno prije kontrolnog puncta. Suvozač je napustio vozilo i počeo da trči auto-putem. Nakon kratke potjere, bjegunac, inače 41-godišnji državljanin BiH je uhvaćen kod odmorišta Intal-Ost. Ispostavilo se da je pobjegao jer nije imao potrebne papire za ulazak.

Hrvatski vozač kombija je, nasuprot tome, pokušao da nastavi svoju vožnju nakon što je njegov poznanik iskočio iz vozila. Međutim, službenici su ga uputili u zaustavnu traku. On je doduše imao potrebne dokumente za ulazak u Njemačku, ali nije imao vozačku dozvolu.

Hrvat je na kraju priznao da je znao da njegov prijatelj sa svojim austrijskim azilantskim papirima nije smio da uđe. Zato ga je prije kontrolne stanice savezne policije pustio da izađe iz vozila. Obojica muškaraca, koji imaju prebivalište u Donjoj Austriji, tvrdili su da su sasvim slučajno završili vozeći prema Njemačkoj.

Državljanin BiH će sada morati da krivično odgovara. Vozača iz Hrvatske očekuje krivični postupak zbog pomaganja i vožnje bez dozvole. Vozilo je zaplijenjenom, prenose Nezavisne.