Glavna luka Bahreina privremeno obustavlja rad pred Trampov rok za Iran

ATV
07.04.2026 22:06

Glavna luka Bahreina, luka Halifa bin Salman, obustaviće privremeno rad od ranih jutarnjih sati u srijedu, uoči američkog roka za dogovor s Iranom ili moguće napade na civilnu infrastrukturu, saopštili su danas operateri luke.

Prema saopštenju kompanije APM Terminals Bahrain, "operacije će biti privremeno obustavljene od ranih sati 8. aprila", prenosi Al Arabija.

илу-свештеник-06042026

- Kontinuirano prilagođavamo naše aktivnosti okolnostima i, kao rezultat toga, u prethodnim nedjeljama smo privremeno obustavljali rad kada je bilo potrebno - navodi kompanija u saopštenju.

Istovremeno, Kuvajt je pozvao stanovnike da izbjegavaju izlazak iz kuća od ponoći do jutra u srijedu, nekoliko sati prije američkog roka za Iran.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava građane i stanovnike da je ključno da ostanu kod kuće i ne izlaze, osim u apsolutno hitnim slučajevima, od ponoći u utorak, 7. aprila, do 6 sati u srijedu, 8. aprila - navodi se u zvaničnom saopštenju podijeljenom na platformi Iks.

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je ranije danas Iranu da će "čitava (jedna) civilizacija večeras umrijeti" podsjećajući na rok koji je dao Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.

- Večeras će biti važan trenutak u svjetskoj istoriji. Čitava (jedna) civilizacija će umrijeti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna - poručio je Tramp.

(Tanjug)

