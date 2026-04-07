Njemačka i Holandija hitno pozvale svoje građane da napuste UAE

Situacija na Bliskom istoku prijeti da se pretvori u još goru katastrofu. Njemačka i Holandija su pozvale svoje državljane da hitno napuste Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) ukoliko njihov boravak u ovoj zemlji nije neophodan.

Holandska ambasada podsjetila je svoje građane u zemlji da je na početku rata izdala narandžasti kod upozorenja za putovanja - upozorenje protiv svih putovanja osim neophodnih.

"Razmislite da li je vaš boravak u UAE i dalje neophodan. Ako to više nije slučaj, napustite zemlju", navodi se u saopštenju ambasade, preneo je Skaj Njuz.

Onima koji odluče da ostanu savketovano je da se "pripreme za potencijalno pogoršanje situacije" i da provjere putne dokumente.

Sali Lokvud, dopisnica iz Dubaija, rekla je da su njemački državljani dobili sličan savjet.

Slična upozorenja su na snazi i u drugim zemljama Persijskog zaliva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kuvajta zamolilo je građane i stanovnike da ostanu kod kuće od ponoći do 6 ujutru u srijedu.

Portparol kaže da je ovo "mjera predostrožnosti", ali da se odnosi na rok američkog predsjednika od 20 časova po istočnom vremenu u SAD, nakon čega je rekao da će "čitava civilizacija umrijeti".

Ranije je ambasada SAD u Manami naložila svim svojim vladinim službenicima u Bahreinu da se sklone.

"Preporučujemo svim Amerikancima u Bahreinu da učine isto do daljnjeg. Ukoliko je to moguće, ostanite u bezbjednoj zgradi i držite se podalje od prozora", dodala je ambasada.