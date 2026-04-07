Otrovana porodica gradonačelnika: Majka i kćerka večerale, pa umrle

Sara Di Vita (15) preminula je nakon porodičnog obroka u italijanskom gradu Kampobasu, dok je njena majka Antonela (50) umrla nekoliko dana kasnije pod sličnim okolnostima.

Istraga je pokazala da uzrok nije bila pokvarena hrana, kako se prvobitno sumnjalo, već trovanje opasnim otrovom ricinom. Otac porodice, Đovani Di Vita (55), jedini je preživio.

Porodična tragedija koja je u početku izgledala kao slučaj trovanja hranom dobila je dramatičan obrt nakon što su toksikološke analize potvrdile prisustvo ricina, izuzetno smrtonosnog otrova koji se ubraja u biološka oružja. Tragovi ove supstance pronađeni su u krvi preminule djevojčice, kao i u uzorku kose njene majke.

Porodica Rodila blizance koji imaju različite očeve: Evo kako je to moguće

Prema navodima istražnih organa, i najmanja količina ricina može izazvati otkazivanje organa i smrt, što dodatno pojačava sumnje da je reč o planskom trovanju. Tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog dvostrukog ubistva protiv za sada nepoznatog počinioca.

Otrovana porodica italijanskog gradonačelnika

U trenutku tragedije za stolom se nalazio samo otac, bivši gradonačelnik jedne italijanske opštine, koji se takođe razbolio, ali je preživio. Njegovi toksikološki nalazi bili su negativni, što dodatno komplikuje slučaj.

Istražitelji pokušavaju da utvrde kako je otrov dospio u hranu, kao i ko je imao pristup porodičnoj kući tokom praznika u selu Pjetrakatela, nedaleko od Napulja. Policija je zaplijenila imanje, a u fokusu istrage su i mogući sukobi iz prošlosti, povezani sa političkom karijerom oca.

Za sada nema osumnjičenih, a motiv zločina ostaje nejasan. Dodatnu misteriju predstavlja činjenica da starija kćerka porodice nije bila prisutna na kobnoj večeri, prenosi Bild.