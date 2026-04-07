Rodila blizance koji imaju različite očeve: Evo kako je to moguće

07.04.2026 23:01

Foto: Greta Fotografía/Pexels

Dvije bebe, jedan porođaj – i dva različita oca. Priča 19-godišnje Brazilke iz grada Mineirosa, u saveznoj državi Goias, zvuči kao zaplet iz serije, ali riječ je o medicinski potvrđenom slučaju fenomena koji se zove heteropaternalna superfekundacija.

Ljekari i genetičari kažu: nevjerovatno rijetko, ali i te kako moguće.

Zanimljivosti

Astrolozi kažu da je aprilska teorija stvarna: Najviše će uticati na 5 znakova

Njena priča se odigrala 2022. godine, ali se ponovo dijeli internetom.

Šta se desilo

Mlada žena je, prema dostupnim informacijama u medijima, zatrudnjela s blizancima nakon što je u vrlo kratkom periodu imala seksualni odnos s dvojicom muškaraca. U početku ništa nije ukazivalo na neobičnost – trudnoća je tekla uobičajeno, a blizanci su se razvijali kao i većina dvojajčanih blizanaca. Tek kada je kasnije, iz ličnih razloga, odlučila da uradi test očinstva za muškarca za kojeg je smatrala da je otac obojice, priča je naglo krenula u neočekivanom pravcu: DNK analiza je potvrdila očinstvo nad jednim djetetom, ali ne i nad drugim.

Zbunjen, muškarac je zatražio ponavljanje testa – rezultat je bio isti. Jedno dijete jeste njegovo, drugo nije.

Tu na scenu stupaju ljekari i genetičari. Nakon dodatnih testiranja, utvrđeno je da oba djeteta imaju istu majku, ali različite biološke očeve. Majka se prisjetila da je u istom menstrualnom ciklusu, u razmaku od nekoliko dana, imala odnos i s drugim muškarcem. Kada su i njega testirali, pokazalo se da je on biološki otac drugog blizanca. Ono što je u početku izgledalo kao greška laboratorije, pokazalo se kao izuzetno rijedak, ali naučno objašnjiv fenomen.

Svijet

Državljanin BiH trčeći auto-putem pokušao da pređe granicu

Kako je to moguće

Da bi se razumjelo kako je do toga došlo, potrebno je znati nekoliko osnovnih stvari o plodnosti. Uobičajeno, žena u jednom menstrualnom ciklusu ovulira jednu jajnu ćeliju, koja zatim može biti oplođena jednim spermatozoidom. Kod dvojajčanih blizanaca, ponekad se dogodi da u istom ciklusu sazriju i oslobode se dvije jajne ćelije – svaka od njih može biti zasebno oplođena.

U slučaju ove Brazilke, u istom ciklusu su se oslobodile dvije jajne ćelije, ali je ona u kratkom razmaku imala odnos s dvojicom muškaraca. Jedan spermatozoid oplodio je jednu jajnu ćeliju, a drugi spermatozoid drugog muškarca oplodio je drugu. Rezultat su dvojajčani blizanci sa različitim očevima.

Rijetko, ali moguće

Fenomen heteropaternalne superfekundacije kod ljudi izuzetno je rijedak, ali nije nepoznat. Teoretski, može se dogoditi kada se ispune tri uslova: da žena u jednom ciklusu oslobodi dvije jajne ćelije, da u kratkom periodu ima odnos s dva različita muškarca i da su oba plodna u tom trenutku.

Svijet

Afera o Džefriju Epstajnu dobija novi obrt: Bil Gejts pred Kongresom, evo i kada

U praksi, ovakvi slučajevi često ostanu neotkriveni, jer se test očinstva obično radi za jednog potencijalnog oca, uz pretpostavku da su djeca istog porijekla. Tek kada rezultati ne odgovaraju ili postoji sumnja, rade se dodatne analize koje mogu otkriti ovakve situacije.

Ko je djevojka iz ove priče

Riječ je o 19-godišnjoj djevojci iz Mineirosa, u saveznoj državi Goias u Brazilu, koja je 2022. rodila blizance, a kasniji DNK testovi su pokazali da svaki dječak ima drugog oca.

Za porodicu, ovakav nalaz predstavlja mnogo više od medicinske zanimljivosti – riječ je o emocionalno i pravno kompleksnoj situaciji. Pitanja očinstva, izdržavanja, identiteta djece i porodičnih odnosa dodatno se komplikuju.

Za ljekare, ovakvi slučajevi podsjećaju koliko je ljudska biologija složena i nepredvidiva. Iako na prvi pogled djeluju nevjerovatno, uz određene uslove oni su potpuno naučno objašnjivi.

Region

Uhapšene dvije osobe: ''Ojadili'' ženu za 50.000 evra

Na kraju, priča o blizancima iz Brazila podsjeća da stvarnost često prevazilazi ono što smatramo mogućim – i da iza svakog neobičnog slučaja stoje stvarni ljudi i životne priče, prenosi Slobodna Dalmacija.

Pročitajte više

Поштански курир биће депортован у БиХ због крађе "тешке" 100.000 франака

Svijet

Poštanski kurir biće deportovan u BiH zbog krađe "teške" 100.000 franaka

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp razmatra prijedlog Pakistana o dvosedmičnom primirju

4 h

0
Авион у којем се налази Доналд Трамп Млађи слетио на аеродром у Маховљанима

Republika Srpska

Tramp otputovao iz Banjaluke: Sadržajan dan u Srpskoj i snažne poruke

4 h

2
ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

Fudbal

"Ostvari svoje snove": FK Crvena zvezda u maju organizuje fudbalski kamp u Zvorniku

4 h

0

Više iz rubrike

Олха Пилипенко бака којој је унука испунила жељу

Porodica

Unuka čula baku da priča o svojoj sahrani, pa joj ispunila neostvarenu želju: Odvela je na putovanje života

5 d

0
Мајка и беба

Porodica

Ove stvari dijete nasleđuje isključivo od majke

6 d

0
Ова имена за дјецу су тренутно најпопуларнија: Нека су испала из трке

Porodica

Ova imena za djecu su trenutno najpopularnija: Neka su ispala iz trke

1 sedm

0
Супружници Тодоровић добили тројке, сад имају пет кћерки

Porodica

Todorovićima iz Prijedora se umnožilo bogatstvo

1 sedm

0

