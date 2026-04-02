Logo
Large banner

Unuka čula baku da priča o svojoj sahrani, pa joj ispunila neostvarenu želju: Odvela je na putovanje života

Autor:

ATV
02.04.2026 08:44

Komentari:

0
Олха Пилипенко бака којој је унука испунила жељу
Foto: Facebook/Screenshot

Razgovori sa starijima o životu, ali i o onome što slijedi nakon njega, često dolaze spontano – i mogu da promijene mnoge stvari.

Jedan takav razgovor između bake i unuke postao je okidač za odluku o kojoj danas čitav svijet priča a koja je njima zasigurno promijenila pogled na svijet.

Драгица Радосављевић Цакана.webp

Kada je Olha Pilipenko iz Ukrajine čula svoju 85-godišnju baku kako govori o sopstvenoj smrti i činjenici da je u poznim godinama, nije željela da taj razgovor ostane samo na riječima. Umjesto toga, odlučila je da preduzme nešto posebno – da zajedno krenu na putovanje života.

Prvi let u 85-oj godini

Olha je odlučila da organizuje putovanje u Egipat koje je za njenu baku imalo poseban značaj. Ne samo da su zajedno provele dragocjeno vrijeme, već je baka tom prilikom doživjela i nešto potpuno novo – svoj prvi let avionom. Da, u 85-oj godini.

Na video snimku koji se našao na zvaničnoj Fejsbuk stranici “BBC World Service”, unuka je snimila baku kako ulazi u avion, sjeda i krsti se za srećan put, zatim kako provodi vrijeme tokom ljeta, ali i razgovor koji su vodile nakon slijetanja.

Unuka je baku najprije pitala kako joj se dopao let, na šta je ona kratko odgovorila da je sve bilo dobro i da nije imala nikakvih problema – osim što su joj, kako je kroz osmijeh ispričala, na aerodromu oduzeli flašu kefira i stari mali nož njenog sina – Olhinog oca.

Olha je takođe zabilježila i trenutke u kojima njena baka pliva u moru, igra na plaži, ali i iskreno priznaje da joj je ovo putovanje ispunilo onaj dio života koji je falio.

Video snimak oduševio je veliki broj korisnika društvenih mreža, koji nisu mogli ništa drugo da napišu osim da pohvale unuku i baku, poželivši im dug i srećan život.

Доналд Трамп

Svijet

“Ovo je predivno”, “Koliko je srećna, izgleda prelijepo”, “Baki si upravo produžila život za minimum 10 godina”, “Kakav predivan gest, hvala ti u ime svih baka”, bili su samo neki od komentara ispod videa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

baka

unuka

porodica

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner