Vodostaj Save kod Šapca narednih dana iznad granice redovne odbrane od poplava

Foto: ATV BL

Na Savi će narednih dana vodostaji biti u manjem porastu i stagnaciji, a jedino kod Šapca vodostaj će se narednih dana kretati iznad granice redovne odbrane od poplava, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Kako je navedeno, na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama - na Moravici, Đetinji, Skrapežu i Bjelici vodostaji će od danas do 4. aprila biti u većem porastu, sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. (Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.