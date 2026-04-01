Strašna sudbina: Valentinu usmrtio drug sa kojim je čitavo veče bila u kafani?!

01.04.2026 15:50

Foto: Društvene mreže

Djevojka Valentina V. (22) podlegla je povredama koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. marta oko 3 sata ujutro kada ju je kolima pokosio njen drug U. M. (21) sa kojim se te večeri družila u lokalnom kafiću.

Podsjetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u Sivcu kod Sombora. Tom prilikom je Valentina V. (22) zadobila povrede od kojih je preminula kada ju je, kako se sumnja, na obilježenom pješačkom prelazu pokosio "citroen" kojim je upravljao U. M. (21).

Nesrećan splet okolnosti i zla sudbina htjeli su da Valentinu kolima pokosi i odvede je u smrt upravo njen prijatelj.

Tuga: Ovo je djevojka koju je usmrtio citroen na pješačkom

"On je na kraju žurke izašao iz lokala nekoliko minuta pre nje i pokosio je automobilom na pešačkom prelazu", kažu poznanici porodice i pojašnjavaju:

"Oboje su krenuli kući iz kafića oko 3 sata. Međutim, on je izašao koji minut prije nje. Ne znam šta mu bi, ali kažu da je dao gas i dostigao oko 100 kilometara na čas, pa se ubrzo našao kod pješačkog prelaza, gdje se našla Valentina koja je tada krenula ka svojoj kući. Nije stigao da ukoči i pokosio je svoju drugaricu. Odmah je uhapšen i psihički mu je veoma teško, pogotovo od kada je čuo da mu je drugarica preminula u ponedjeljak. Čula sam da od tuge u pritvoru odbija da jede i pije. Teško i njemu, a i njenoj porodici. Tuga božija", rekla je poznanica porodice preminule djevojke.

U zvaničnom saopštenju policije navedeno je da je osumnjičeni U. M. uhapšen, a nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su U. M. (21) iz Sivca zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je 28. marta, oko 3 sata ujutru, u Sivcu izazvao saobraćajnu nesreću, vozeći "citroen" udario djevojku (22) koja je prelazila ulicu na obilježenom pješačkom prelazu.

Dvadesetdvogodišnja djevojka je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Somboru.

(Alo)

Pročitajte više

Таблете лијекови

Ekonomija

Farmaceutski gigant upozorava: Cijene lijekova u Evropi će morati da porastu

4 d

0
Пуцњава у Глини: Пронађено тијело жене, мушкарац рањен

Region

Pucnjava u Glini: Pronađeno tijelo žene, muškarac ranjen

4 d

0
Марко Рубио

Svijet

Rubio: Blizu završetak operacije u Iranu

4 d

0
Трамп: Ирански лидер затражио примирје

Svijet

Tramp: Iranski lider zatražio primirje

4 d

0

Više iz rubrike

Страдала дјевојка из Сивца

Srbija

Tuga: Ovo je djevojka koju je usmrtio citroen na pješačkom

4 d

0
Прехлада алергија

Srbija

Nova era bolovanja: Od danas se mijenjaju pravila

4 d

0
Ужас у школском дворишту: Мушкарац пришао дјетету и почео да га удара

Srbija

Užas u školskom dvorištu: Muškarac prišao djetetu i počeo da ga udara

4 d

0
Снијег отежава саобраћај

Srbija

Početak aprila donosi mećavu: Ovi predjeli su najviše na udaru

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

