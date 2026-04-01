Strašna sudbina: Valentinu usmrtio drug sa kojim je čitavo veče bila u kafani?!

Djevojka Valentina V. (22) podlegla je povredama koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. marta oko 3 sata ujutro kada ju je kolima pokosio njen drug U. M. (21) sa kojim se te večeri družila u lokalnom kafiću.

Podsjetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u Sivcu kod Sombora. Tom prilikom je Valentina V. (22) zadobila povrede od kojih je preminula kada ju je, kako se sumnja, na obilježenom pješačkom prelazu pokosio "citroen" kojim je upravljao U. M. (21).

Nesrećan splet okolnosti i zla sudbina htjeli su da Valentinu kolima pokosi i odvede je u smrt upravo njen prijatelj.

Srbija Tuga: Ovo je djevojka koju je usmrtio citroen na pješačkom

"On je na kraju žurke izašao iz lokala nekoliko minuta pre nje i pokosio je automobilom na pešačkom prelazu", kažu poznanici porodice i pojašnjavaju:

"Oboje su krenuli kući iz kafića oko 3 sata. Međutim, on je izašao koji minut prije nje. Ne znam šta mu bi, ali kažu da je dao gas i dostigao oko 100 kilometara na čas, pa se ubrzo našao kod pješačkog prelaza, gdje se našla Valentina koja je tada krenula ka svojoj kući. Nije stigao da ukoči i pokosio je svoju drugaricu. Odmah je uhapšen i psihički mu je veoma teško, pogotovo od kada je čuo da mu je drugarica preminula u ponedjeljak. Čula sam da od tuge u pritvoru odbija da jede i pije. Teško i njemu, a i njenoj porodici. Tuga božija", rekla je poznanica porodice preminule djevojke.

Društvo Za Goranov korak

U zvaničnom saopštenju policije navedeno je da je osumnjičeni U. M. uhapšen, a nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su U. M. (21) iz Sivca zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je 28. marta, oko 3 sata ujutru, u Sivcu izazvao saobraćajnu nesreću, vozeći "citroen" udario djevojku (22) koja je prelazila ulicu na obilježenom pješačkom prelazu.

Dvadesetdvogodišnja djevojka je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Somboru.

