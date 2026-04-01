Tramp: Iranski lider zatražio primirje

Novi iranski lider zatražio je od SAD prekid vatre, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Novi predsjednik iranskog režima, daleko manje radikalizovan i daleko inteligentniji od svojih prethodnika, upravo je zatražio od SAD prekid vatre" objavio je Tramp na mreži "Social truth".

On je naveo da će Vašington to razmotriti "kada Ormuski moreuz bude otvoren, slobodan i čist".

"Do tada, Iran bacamo u zaborav ili, kako kažu, nazad u kameno doba", naglasio je Tramp.