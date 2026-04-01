Tramp: Iranski lider zatražio primirje

SRNA

SRNA

01.04.2026 15:22

Трамп: Ирански лидер затражио примирје
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Novi iranski lider zatražio je od SAD prekid vatre, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Novi predsjednik iranskog režima, daleko manje radikalizovan i daleko inteligentniji od svojih prethodnika, upravo je zatražio od SAD prekid vatre" objavio je Tramp na mreži "Social truth".

On je naveo da će Vašington to razmotriti "kada Ormuski moreuz bude otvoren, slobodan i čist".

"Do tada, Iran bacamo u zaborav ili, kako kažu, nazad u kameno doba", naglasio je Tramp.

Vesni sin pomaže oko snimanja intimnih snimaka, evo za šta je zadužen

"Kralj Čarls treba da čuje kako su moćni ljudi iznevjerili Epstinove žrtve"

Radnica otkrila šta je Đoković jeo u Sarajevu: Nećete vjerovati

Sutra vanredna sjednica UIO o graničnom prelazu Gradiška

"Kralj Čarls treba da čuje kako su moćni ljudi iznevjerili Epstinove žrtve"

Iran oštro zaprijetio zemlji na Balkanu

Pogledajte kako izgleda najopasniji most na svijetu: Svaki korak je rizičan (VIDEO)

Lukašenko: Minsk ne želi rat, ali se priprema za njega

