Iran oštro zaprijetio zemlji na Balkanu

Ministarstvo spoljnih poslova Irana poslalo je notu bugarskoj ambasadi u Teheranu, u kojoj poziva na uzdržavanje od bilo kakvih aktivnosti u pružanju podrške SAD.

To uključuje i američke avione stacionirane na aerodromu "Vasil Levski", javljaju bugarski mediji.

Prema upozorenju, Iran zadržava pravo da preduzme sve neophodne mere za zaštitu svog suvereniteta, prenose "Novinite".

Fudbal Vico Zeljković nakon Italije poslao jasnu poruku

"Nažalost, uprkos izjavama bugarskih vlasti da je raspoređivanje više aviona-cisterni za gorivo na međunarodnom aerodromu 'Vasil Levski' dio planirane vojne vježbe, kao i prisustvo američke ratne avijacije (12 aviona), oni se koriste za podršku i dopunu goriva bombardera u zajedničkoj američko-cionističkoj agresiji protiv Republike Iran", navodi se u iranskom saopštenju.

Ljubav i seks Ovo su sigurno znakovi da vas partner vara: Obratite pažnju

Iran je saopštio da zadržava pravo da preduzme sve mjere za zaštitu svojih nacionalnih interesa.

"Zašto nelegitimni Andrej Đurov krije ovu informaciju? Šta čekamo, da padne balistička raketa? Ona stiže za devet minuta", izjavio je Stanislav Balabanov iz stranke ITN (Ima takav narod), koji je objavio sadržaj note.

On je zatražio da privremeni premijer Andrej Đurov bude smijenjen i zamijenjen novim, prenosi "Tanjug".