Logo
Large banner

Iran oštro zaprijetio zemlji na Balkanu

Autor:

ATV
01.04.2026 14:31

Komentari:

0
Иранска ракета Корамшар-4
Foto: Screenshot / X

Ministarstvo spoljnih poslova Irana poslalo je notu bugarskoj ambasadi u Teheranu, u kojoj poziva na uzdržavanje od bilo kakvih aktivnosti u pružanju podrške SAD.

To uključuje i američke avione stacionirane na aerodromu "Vasil Levski", javljaju bugarski mediji.

Prema upozorenju, Iran zadržava pravo da preduzme sve neophodne mere za zaštitu svog suvereniteta, prenose "Novinite".

вицо зељковиц

Fudbal

Vico Zeljković nakon Italije poslao jasnu poruku

"Nažalost, uprkos izjavama bugarskih vlasti da je raspoređivanje više aviona-cisterni za gorivo na međunarodnom aerodromu 'Vasil Levski' dio planirane vojne vježbe, kao i prisustvo američke ratne avijacije (12 aviona), oni se koriste za podršku i dopunu goriva bombardera u zajedničkoj američko-cionističkoj agresiji protiv Republike Iran", navodi se u iranskom saopštenju.

Превара / Илустративна фотографија

Ljubav i seks

Ovo su sigurno znakovi da vas partner vara: Obratite pažnju

Iran je saopštio da zadržava pravo da preduzme sve mjere za zaštitu svojih nacionalnih interesa.

"Zašto nelegitimni Andrej Đurov krije ovu informaciju? Šta čekamo, da padne balistička raketa? Ona stiže za devet minuta", izjavio je Stanislav Balabanov iz stranke ITN (Ima takav narod), koji je objavio sadržaj note.

On je zatražio da privremeni premijer Andrej Đurov bude smijenjen i zamijenjen novim, prenosi "Tanjug".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bugarska

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

SAD

Amerika

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Најопаснији мост на свијету

Svijet

Pogledajte kako izgleda najopasniji most na svijetu: Svaki korak je rizičan (VIDEO)

4 d

0
Лукашенко: Минск не жели рат, али се припрема за њега

Svijet

Lukašenko: Minsk ne želi rat, ali se priprema za njega

4 d

0
Трамп: Озбиљно разматрам повлачење САД из НАТО

Svijet

Tramp: Ozbiljno razmatram povlačenje SAD iz NATO

4 d

0
Авион

Svijet

Tragedija u brdima Krima: Pronađena olupina aviona, nema preživjelih

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner