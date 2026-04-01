Tramp: Ozbiljno razmatram povlačenje SAD iz NATO

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ozbiljno razmatra povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz NATO, nakon što se Alijansa nije pridružila njegovom ratu protiv Irana.

Tramp je u intervjuu za Telegraf nazvao NATO "papirnim tigrom", dodajući da je izlazak SAD iz te odbrambene alijanse sada više od pukog razmatranja.

Kako navodi list, to je do sada najsnažniji signal da Bijela kuća Evropu više ne vidi kao pouzdanog odbrambenog partnera, nakon što su saveznici odbili Trampov zahtjev da pošalju ratne brodove da bi ponovo otvorili Ormuski moreuz.

Upitan da li bi preispitao članstvo SAD u savezu nakon sukoba, Tramp je odgovorio da je to već prevazišlo fazu razmatranja.

"NATO me nikada nije ubijedio. Oduvijek sam znao da su papirni tigar, a i (ruski predsjednik Vladimir) Putin to zna", rekao je on.

Saveznici u NATO nisu bili spremni da pomognu u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske nafte, a koji je Teheran praktično nedjeljama blokirao, što je dovelo do naglog rasta cijena nafte i gasa i prijetnje globalnom recesijom, napominje list.

"Ne samo da nisu bili tu, već je bilo teško i povjerovati u to. Nisam vršio veliki pritisak. Samo sam rekao "hej", nisam previše insistirao. Smatram da bi to trebalo da bude automatski", istakao je Tramp.

On je dodao da su SAD uvijek automatski bile prisutne i kada je riječ o Ukrajini.

"Ukrajina nije bila naš problem. To je bio test i mi smo bili uz njih i uvijek bismo bili uz njih. Oni nisu bili uz nas", istakao je Tramp.

Posebno izdvajajući Veliku Britaniju, predsjednik SAD kritikovao je britanskog premijera Kira Starmera zbog odbijanja da se uključi u američko-izraelski rat protiv Irana, sugerišući da britanska ratna mornarica nije dorasla zadatku.

"Vi čak nemate ni mornaricu. Prestari ste i imate nosače aviona koji ne funkcionišu", rekao je, aludirajući na stanje britanske flote.

Na pitanje da li bi britanski premijer trebalo da poveća izdvajanja za odbranu, Tramp je odgovorio da neće on da mu govori šta treba da radi.

"Može da radi šta hoće. Nije ni važno. Sve što Starmer želi su skupe vjetrenjače koje podižu cijene energije u nebesa", naglasio je on.

Bijela kuća je sve nezadovoljnija dugogodišnjim partnerima zbog njihovog stava u ratu, navodi list.

Američki državni sekretar Marko Rubio optužio je NATO da je "jednosmjerna ulica", kritikujući saveznike jer nisu dozvolili korišćenje svojih vojnih baza.

Govoreći za Foks njuz neposredno prije Trampovog intervjua, Rubio je rekao da će SAD morati da "preispitaju" svoje članstvo u NATO po završetku rata u Iranu.

"Mislim da nema sumnje da ćemo, nažalost, nakon ovog sukoba morati da preispitamo taj odnos. Ako se NATO svodi na to da mi branimo Evropu kada je napadnuta, a oni nama uskraćuju pristup bazama kada su nama potrebne, to nije dobar aranžman. U takvom odnosu je teško ostati", rekao je Rubio.