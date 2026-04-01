Putin: Rusija može da odigra važnu ulogu

Događaji u Iranu već direktno utiču na energetska tržišta, odlučujući faktor postaje bezbjednost isporuka, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Događaji u Iranu već imaju direktan uticaj na energetska tržišta i transport nafte i gasa kroz Ormuski moreuz", rekao je Putin u video obraćanju učesnicima Međunarodnog foruma za transport i logistiku.

Rusija može da odigra važnu ulogu u formiranju nove arhitekture globalne logistike i međunarodne trgovine, ocijenio je ruski lider.

Sfera transporta i logistike trenutno je povezana sa ozbiljnim geopolitičkim izazovima, dodao je on.

Prema njegovim riječima, ruske logističke rute mogle bi biti korisne partnerima.

"Rusija može da ponudi svijetu bezbjedne rute koje su od velikog značaja u uslovima situacije oko Irana", poručio je ruski lider.

Hronika Dvoje povrijeđenih u slijetanju auta sa puta

Moskva mora da uzme u obzir stalne promjene u transportu i logistici i da gleda decenijama unapred, zaključio je on.

Međunarodni forum za transport i logistiku (ITLF) održava se prvi put u Sankt Peterburgu od 1. do 3. aprila. RIA Novosti su generalni informativni partner foruma.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Zbog sukoba je došlo do faktičke blokade Ormuskog moreuza - ključne rute za isporuke nafte i prirodnog tečnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svjetsko tržište, što je uticalo i na nivo izvoza i proizvodnje nafte u regionu.