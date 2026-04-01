Čitav svijet je dobio dokaze o miješanju Zapada u mađarske izbore, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije na "Sputnjik" radiju.

Ona se osvrnula na izvještaje poljskih medija, koji su juče objavili audio-snimak na kojem mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto navodno razgovara o sankcijama EU sa svojim ruskim kolegom, Sergejem Lavrovom.

Prema njenim riječima, ovi izveštaji pokazuju da se ne miješa Rusija u izborne procese na Zapadu, već same zapadne zemlje: "saveznici i partneri" jedni drugima smetaju da održe fer izbore.

"Već 10 godina slušamo optužbe za miješanje u izbore. Možete li da pružite dokaze? Nije bilo dokaza. Svih ovih godina, sve što smo čuli jeste proterivanje diplomata. To su bile sankcije, odbijanje ulaska, stavljanje na stop-liste. To su bila hapšenja ruskih sunarodnika", ističe Zaharova.

Na pitanje novinara zašto je baš poljski medij bio izvor ovih navoda, odgovorila je da im je jednostavno tako bilo najzgodnije, budući da ovo nije prvi put da se poljski mediji koriste za slične stvari.

"Poljska je, nažalost, odavno postala dio tih geopolitičkih igara, i u ovom slučaju je ponovo angažovana", navela je ona.

Osim toga, nije rijetkost da pribegavaju baltičkim državama koje im pružaju ovakve "mogućnosti", nastavila je Zaharova, ali im je ovog puta bio potreban malo veći publicitet od onog koji može da pruži na primer Letonija, pa su ipak odabrali Poljsku.

"Jednostavno se radi o potrebi za nekakvim faktorom u kontekstu izbora u suverenoj državi. Ovo je priča koja je bila potrebna", ocijenila je ona.