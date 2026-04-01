Ana Nikolić otkrila detalje Raletovog zdravstvenog stanja: Sve je gore i gore

Kompozitor Goran Ratković Rale već izvjesno vrijeme čeka tešku operaciju, a Ana Nikolić je sada otkrila nove detalje o njegovom stanju.

Ana, koja tvrdi da njih dvoje ne pričaju, sada je otkrila sve.

– Sve je gore i gore, neće kod ljekara, ali šta da mu radim.

On još nije otišao na operaciju, a ja apelujem da legne. Nego, mora biti vezan – rekla je ona za "Hype".

Na pitanje zbog čega je sve tako, Ana je rekla:

– Pa zato što nema to što treba da ima – istakla je.

Raletu odložili operaciju

Goran Ratković Rale prije nekoliko dana je došao na Institut, spreman da legne u bolnicu i odradi neophodnu operaciju srca. Ipak, danas je otkrio da je otpušten iz bolnice i da mora još da sačeka budući da trenutno ima drugih zdravstvenih problema zbog kojih je intervencija trenutno nemoguća.

– Nisam dobro. Imao sam neku operaciju zuba i sve me živo boli. Nisam imao operaciju srca, dok ovo ne sredim –ističe kompozitor, prenosi Telegraf.