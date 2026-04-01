Pjevači zarađuju i nakon smrti: Evo ko uzima novac od njihovih pjesama

01.04.2026 08:21

Микрофон студио пјевање
Foto: Suvan Chowdhury/Pexels

Poznati pjevači tokom života zarađuju ogromne sume novca, a mnogi od njih ostvaruju prihode i nakon smrti zahvaljujući autorskim pravima i ostalim izvorima zarade.

Smrt umjetnika ne znači kraj njihove zarade, a za to je najzaslužniji Jutjub. Naime, ova platforma omogućava da njihovi spotovi, interjvui i nastupi donose novac i godinama nakon njihove smrti.

I dok mnogi misle da sav prihod ide članovima porodice pokojnika, to nije slučaj, već se u procentima dijeli, ali za to ne postoji tačan način. Sama platforma uzima oko 45 odsto od reklama, dok ostatak ide vlasniku kanala.

U većini slučajeva, zarada se dijeli između izdavačkih kuća, producenata, autora pjesama i nasljednika pjevača ili pjevačice.

Jedna od pjesama kralja narodne muzike Šabana Šaulića, koji je 2019. godine nastradao u udesu, "S namjerom dođoh u veliki grad" na Jutjubu ima 9,8 miliona pregleda. Kako na Jutjubu milion pregleda vrijedi do 5.000 evra, ovaj hit samo od ovog kanala zaradio je do sada oko 40.000 evra.

Njegova pjesma "Cveta" broji 19 miliona pregleda, te se za ovu numeru do sada moglo uzeti i do najviše 60.000 evra.

Na jednom kanalu na kojem je postavljena pjesma Džeja Ramadanovskog "Niz reku života" ima 14 miliona pregleda, što znači da su autori i ostali mogli profitirati od 25.000-45.000 evra.

Čuveni hit Luisa "Slike u oku" zbog 12 miliona pregleda na ovoj platformi zaradio je od 20.00-40.000 evra, te se određena suma podijelila na sve one koji imaju prava na autorska prava.

Pjesma "Svirajte noćas samo za nju" koju je otpevao Toma Zdravković ima 5, 8 miliona pregleda mogla je do danas zaraditi takođe oko 20.000 evra.

Kemal Monteno ima nekoliko hitova na Jutjubu koji broje po pet ili šest miliona pregleda, te kada se sve uzme u obzir njegovi nasljednici i te kako mogu dobro zaraditi na ovaj način.

