Logo
Large banner

Prvi put od januara 2023. prosječne cijene gasa u Evropi premašile 600 dolara

Autor:

01.04.2026 07:58

Komentari:

Foto: Jakub Pabis/Pexels

Prosječne berzanske cijene gasa u Evropi porasle su za 59 procenata u martu u poređenju sa februarom usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, premašivši 600 dolara prvi put od februara 2023. godine, proizlazi iz analize Sputnjika podataka sa londonske berze ICE.

Prosječna cijena najbližih fjučersa prema indeksu TTF (najveće evropsko čvorište, koje se nalazi u Holandiji) iznosila je 631,9 dolara po hiljadu kubnih metara. Posljednji put prosječne mesječne cijene su premašile ovu granicu u januaru 2023. godine, kada je prosječna mjesečna cijena gasa u Evropi dostigla 711,6 dolara.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanijahu: Izrael pogodio Iran i njegovu terorističku osovinu sa "10 pošasti"

Cijene su počele da rastu 2. marta, prvog dana trgovanja nakon američkih i izraelskih udara na Iran. U poređenju sa danom prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, cijena je porasla za 38,2 odsto, na skoro 540 dolara.

Cijene su nastavile da ostaju iznad nivoa viđenih u protekle dvije godine zbog zatvaranja Ormuskog moreuza i obustave rada nekih gasnih infrastruktura na Bliskom istoku.

Lokalni maksimum od 853,7 dolara po barelu oboren je 19. marta, kada je Katar enerdži objavio oštećenje dva od svojih 14 proizvodnih pogona za tečni prirodni gas u Kataru. Cijene nisu dostigle ovaj nivo od početka januara 2023. godine.

астронаут

Nauka i tehnologija

Astronaut snimio ljubičasti "objekat sa pipcima", javnost u strahu

Cijene gasa bile su znatno više u periodu 2021-2022. Ovaj nivo nije viđen od 1996. godine, od cijele istorije gasnih čvorišta u Evropi.

Cijene su dostigle rekordnih 3.892 dolara po hiljadu kubnih metara početkom proljeća 2022. godine.

(sputniknews.com)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gas

Berza

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner