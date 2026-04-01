Prvi put od januara 2023. prosječne cijene gasa u Evropi premašile 600 dolara

Prosječne berzanske cijene gasa u Evropi porasle su za 59 procenata u martu u poređenju sa februarom usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, premašivši 600 dolara prvi put od februara 2023. godine, proizlazi iz analize Sputnjika podataka sa londonske berze ICE.

Prosječna cijena najbližih fjučersa prema indeksu TTF (najveće evropsko čvorište, koje se nalazi u Holandiji) iznosila je 631,9 dolara po hiljadu kubnih metara. Posljednji put prosječne mesječne cijene su premašile ovu granicu u januaru 2023. godine, kada je prosječna mjesečna cijena gasa u Evropi dostigla 711,6 dolara.

Cijene su počele da rastu 2. marta, prvog dana trgovanja nakon američkih i izraelskih udara na Iran. U poređenju sa danom prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, cijena je porasla za 38,2 odsto, na skoro 540 dolara.

Cijene su nastavile da ostaju iznad nivoa viđenih u protekle dvije godine zbog zatvaranja Ormuskog moreuza i obustave rada nekih gasnih infrastruktura na Bliskom istoku.

Lokalni maksimum od 853,7 dolara po barelu oboren je 19. marta, kada je Katar enerdži objavio oštećenje dva od svojih 14 proizvodnih pogona za tečni prirodni gas u Kataru. Cijene nisu dostigle ovaj nivo od početka januara 2023. godine.

Cijene gasa bile su znatno više u periodu 2021-2022. Ovaj nivo nije viđen od 1996. godine, od cijele istorije gasnih čvorišta u Evropi.

Cijene su dostigle rekordnih 3.892 dolara po hiljadu kubnih metara početkom proljeća 2022. godine.

(sputniknews.com)