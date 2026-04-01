Obilježavamo Svjetski dan šale: Evo kako je nastao 1. april

01.04.2026 07:19

Foto: Unsplash

Danas slavimo 1. april, Svjetski dan šale, te ujedno i dan kada ljudi prave bezopasne smicalice i objavljuju lažne novosti. Tačni korijeni ovog dana nisu poznati, a postoji nekoliko teorija kako je počelo obilježavanje ovog dana.

U nekim zemljama najvažnije je prevariti nekoga baš uz 1. april. U većini zemalja se šale prave tokom cijelog dana, dok se samo u Velikoj Britaniji, Australiji i Južnoafričkoj Republici podvale prave samo do podne, a onaj ko ih nastavi praviti poslije podne naziva se "aprilskom budalom".

СПЦ

Društvo

Slavimo važan praznik! Ovo nikako ne smijete da uradite danas

Otkud 1. april, Dan šale

Istorijski gledano, nije sasvim jasno od kada se i zašto obilježava dan šale, a mnogi su skloni tumačenju da se ovaj svojevrsni “narodni praznik” pojavio krajem Srednjeg vijeka u Evropi kao “Dan svih luda” koji je bio opštenarodno veselje.

Iako su u različitim godinama i šale različite, ipak se temelje na tome da jedni druge prevarimo, a ponekad te naizgled bezazlene šale imaju neželjene rezultate. Iako postoje mnoge legende o ”Prvoaprilskoj šali”, odnosno ”Prvom aprilu”, ipak se vjeruje kako ona potiče iz doba starih Rimljana. Zajedno sa ovim, tradicija prvoaprilske šale produžava se sve do 16. vijeka.

Francuski kralj Karl IX 1564. godine uveo je novi kalendar prema kojem se nova godina slavila 1. aprila, nakon čega je ismijavao sve one koji su se “prihvatili” nove regulative.

љубија омарска протест

Republika Srpska

Za otpremnine radnika "Nove Ljubije" danas će biti operativno šest miliona KM

Najsmješnija šala

Englezi misle da je Dan šale preuzet sa Istoka i 1. april zovu “Danom svih glupaka”. Finci taj dan povezuju sa proljetnim podučavanjem djece o privrednim radovima, a slično je i u Švajcarskoj.

U holandskom Ajndhovenu održava se svojevrsna tradicija nasamarivanja 1. aprila – novine se utrkuju da objave “ekskluzivne” vijesti, kao na primjer o dolasku nekih svjetskih državnika u taj grad, o bolestima, o eksperimentima u atomistici.

Muzej šala u San Diegu objavio je spisak 10 najboljih prvoaprilskih šala u anglosaksonskoj štampi, a jedna od najsmješnijih ima veze sa politikom, prenosi Euronjuz.

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Region

Otac silovao kćerku (12) tek što je izašao iz zatvora

Ta šala odnosi se na američki državni radio koji je 1992. godine najavio novu kandidaturu Ričarda Nixona za predsjedničke izbore pod motom:

“Nisam učinio ništa loše i neću to ponoviti!”

Stručnjaci ističu da humor pomaže ljudima da se kroz smijeh opuste i bar na trenutak zaborave tešku svakodnevicu.

Pročitajte više

Трамп: САД ће из Ирана отићи за двије до три недјеље, цијене нафте ће тада пасти

Svijet

Tramp: SAD će iz Irana otići za dvije do tri nedjelje, cijene nafte će tada pasti

4 d

0
Од данас ново радно вријеме бањалучких кафића и трговина

Banja Luka

Od danas novo radno vrijeme banjalučkih kafića i trgovina

4 d

0
Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

Svijet

Treći američki nosač aviona isplovio ka Bliskom istoku

5 d

0
Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

Gradovi i opštine

Klizište kod Maglaja ugrožava stambene objekte i Koridor 5c

5 d

0

Više iz rubrike

Умро Биба Струја, изгубио битку са опаком болешћу

Zanimljivosti

Umro Biba Struja, izgubio bitku sa opakom bolešću

5 d

0
Април ће бити мјесец из снова за ове знакове

Zanimljivosti

April će biti mjesec iz snova za ove znakove

5 d

0
Новчани хороскоп за април: Једни се богате, друге нема пас за шта да уједе

Zanimljivosti

Novčani horoskop za april: Jedni se bogate, druge nema pas za šta da ujede

5 d

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop: Kome su zvijezde naklonjene danas?

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

