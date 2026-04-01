Obilježavamo Svjetski dan šale: Evo kako je nastao 1. april

Danas slavimo 1. april, Svjetski dan šale, te ujedno i dan kada ljudi prave bezopasne smicalice i objavljuju lažne novosti. Tačni korijeni ovog dana nisu poznati, a postoji nekoliko teorija kako je počelo obilježavanje ovog dana.

U nekim zemljama najvažnije je prevariti nekoga baš uz 1. april. U većini zemalja se šale prave tokom cijelog dana, dok se samo u Velikoj Britaniji, Australiji i Južnoafričkoj Republici podvale prave samo do podne, a onaj ko ih nastavi praviti poslije podne naziva se "aprilskom budalom".

Otkud 1. april, Dan šale

Istorijski gledano, nije sasvim jasno od kada se i zašto obilježava dan šale, a mnogi su skloni tumačenju da se ovaj svojevrsni “narodni praznik” pojavio krajem Srednjeg vijeka u Evropi kao “Dan svih luda” koji je bio opštenarodno veselje.

Iako su u različitim godinama i šale različite, ipak se temelje na tome da jedni druge prevarimo, a ponekad te naizgled bezazlene šale imaju neželjene rezultate. Iako postoje mnoge legende o ”Prvoaprilskoj šali”, odnosno ”Prvom aprilu”, ipak se vjeruje kako ona potiče iz doba starih Rimljana. Zajedno sa ovim, tradicija prvoaprilske šale produžava se sve do 16. vijeka.

Francuski kralj Karl IX 1564. godine uveo je novi kalendar prema kojem se nova godina slavila 1. aprila, nakon čega je ismijavao sve one koji su se “prihvatili” nove regulative.

Najsmješnija šala

Englezi misle da je Dan šale preuzet sa Istoka i 1. april zovu “Danom svih glupaka”. Finci taj dan povezuju sa proljetnim podučavanjem djece o privrednim radovima, a slično je i u Švajcarskoj.

U holandskom Ajndhovenu održava se svojevrsna tradicija nasamarivanja 1. aprila – novine se utrkuju da objave “ekskluzivne” vijesti, kao na primjer o dolasku nekih svjetskih državnika u taj grad, o bolestima, o eksperimentima u atomistici.

Muzej šala u San Diegu objavio je spisak 10 najboljih prvoaprilskih šala u anglosaksonskoj štampi, a jedna od najsmješnijih ima veze sa politikom, prenosi Euronjuz.

Ta šala odnosi se na američki državni radio koji je 1992. godine najavio novu kandidaturu Ričarda Nixona za predsjedničke izbore pod motom:

“Nisam učinio ništa loše i neću to ponoviti!”

Stručnjaci ističu da humor pomaže ljudima da se kroz smijeh opuste i bar na trenutak zaborave tešku svakodnevicu.