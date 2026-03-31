Umro Biba Struja, izgubio bitku sa opakom bolešću

Slaviša Pajkić, poznatiji kao Biba Struja, umro je prije nekoliko dana, prenose domaći mediji, a uzrok smrti je karcinom mozga.

On je rođen 1957. godine, u selu Poljane kod Požarevca.

Sposobnost da provodi električnu struju otkrio je kao tinejdžer radeći kao šegrt bravara u Simićevu, kada je shvatio da mu 220 V struje ne izaziva bol. Vlasnik radionice, zbog straha, ubrzo ga je udaljio.

Kako se pričalo o njegovoj neobičnoj sposobnosti, Biba je 1981. godine stigao do Njemačke, gdje je počeo da nastupa na diskotekama, TV emisijama i javnim manifestacijama.

1983. – Biba je upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao čovek koji može da izdrži napon od 220 V ili više, mada se često pogrešno navodi da je držao čak 20.000 V. Prema zvaničnim podacima, zapravo je potpisan rekord za izdržljivost od najmanje 220 V.

2003. – Drugi Ginisov rekord uslijedio je u Švedskoj, gdje je Slaviša zagrejao 15 ml vode sa sobne temperature na 97 °C za 1 minut i 37 sekundi, koristeći svoje telo kao provodnik struje.

