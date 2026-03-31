Logo
Large banner

Dnevni horoskop: Kome su zvijezde naklonjene danas?

Autor:

ATV
31.03.2026 07:45

Komentari:

0
Хороскоп
Foto: pexels/Damir K

Utorak donosi snažan uticaj Mjeseca koji podstiče emocije, ali i potrebu za stabilnošću.

Dan je pogodan za donošenje važnih odluka, posebno onih koje ste dugo odlagali. Intuicija je naglašena, pa će mnogi znakovi imati osjećaj da „znaju“ pravi put bez mnogo razmišljanja. Ipak, savjet je da ne brzate – balans između razuma i osjećaja biće ključ uspjeha.

Ovan

Danas ste puni energije, ali pazite da ne reagujete impulsivno. Na poslu vas očekuje prilika da pokažete inicijativu. U ljubavi – iskren razgovor može riješiti nesporazum.

Bik

Fokusirani ste na sigurnost i finansije. Mogući su manji dobici ili rješenja za dugotrajne probleme. Partner očekuje više pažnje – ne zanemarujte sitnice.

Blizanci

Komunikacija vam ide od ruke, ali budite oprezni šta govorite. Jedna riječ može napraviti razliku. Moguće su nove poslovne ponude ili zanimljiv kontakt.

Rak

Emocije su naglašene i lako vas mogu preplaviti. Pokušajte da ne donosite odluke pod uticajem trenutnog raspoloženja. Porodične teme dolaze u prvi plan.

Lav

Danas ste u centru pažnje gd‌je god se pojavite. Iskoristite to za napredak u karijeri. U ljubavi – moguć je susret koji će vam probuditi stare emocije.

D‌jevica

Organizacija vam danas ide savršeno od ruke. Idealno vrijeme za završavanje obaveza. Obratite pažnju na zdravlje i ne ignorišite signale tijela.

Vaga

Tražite balans između privatnog i poslovnog života. Dan je povoljan za donošenje važnih odluka u vezi. Slobodne Vage mogu upoznati zanimljivu osobu.

Škorpija

Intuicija vam je izuzetno jaka – slušajte unutrašnji glas. Moguće su promjene na poslu koje vam u početku neće prijati, ali dugoročno donose korist.

Strijelac

Želja za promjenom i kretanjem je naglašena. Planirajte put ili novu avanturu. U ljubavi – otvorenost donosi bolje razumijevanje.

Jarac

Fokus na obavezama i odgovornosti. Danas rješavate ono što drugi izbjegavaju. Finansije su stabilne, ali izbjegavajte rizične poteze.

Vodolija

Kreativnost vam je na vrhuncu. Iskoristite dan za nove ideje i projekte. U odnosima – budite iskreni, ali i spremni da saslušate drugu stranu.

Ribe

Potreba za povlačenjem i mirom je naglašena. Posvetite se sebi i unutrašnjem balansu. Intuicija vas vodi ka pravim odlukama, posebno u ljubavi.


Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dnevni horoskop

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

дијете код доктора

Zdravlje

Samoliječenje preko interneta zabrinjava ljekare

1 h

0
Породична трагедија потресла јавност: Троје дјеце остало без родитеља у само неколико сати

Svijet

Porodična tragedija potresla javnost: Troje djece ostalo bez roditelja u samo nekoliko sati

1 h

0
Ученик упуцао наставницу, па себи одузео живот

Svijet

Učenik upucao nastavnicu, pa sebi oduzeo život

1 h

0
НАСА шаље људе на Мјесец послије више од пола вијека

Nauka i tehnologija

NASA šalje ljude na Mjesec poslije više od pola vijeka

1 h

0

Više iz rubrike

Цијене кирија дивљају, али не и у Бечу

Zanimljivosti

Cijene kirija divljaju, ali ne i u Beču

11 h

0
Ђоковић у Високом, срео се са Семиром Османагићем

Zanimljivosti

Đoković u Visokom, sreo se sa Semirom Osmanagićem

12 h

0
Тиндер мијења правила због генерације З

Zanimljivosti

Tinder mijenja pravila zbog generacije Z

12 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ova tri znaka će dobiti poziv koji nisu mogli ni da sanjaju

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

56

Dan žalosti u Drvaru zbog tragične smrti mladog policajca

08

54

Pao napadač koji je izbo ženu nasred ulice

08

50

Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

08

47

Igor zaklao majku, pa sam pozvao policiju

08

45

Nabujale rijeke i potoci u Sanskom Mostu, stanovništvo se poziva na oprez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner