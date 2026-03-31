Logo
Large banner

Porodična tragedija potresla javnost: Troje djece ostalo bez roditelja u samo nekoliko sati

Autor:

ATV
31.03.2026 07:34

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Lokalna zajednica u Volosu u Grčkoj duboko je potresena porodičnom tragedijom koja se odigrala u veoma kratkom vremenskom razmaku, ostavljajući troje djece bez oba roditelja.

Sve je počelo smrću 54-godišnje Afentule Ksafi-Kasapoglu, koja je sahranjena juče u atmosferi velike tuge.

Međutim, tragedija se tu nije završila.

Sljedećeg jutra, njen suprug Dimitris Kasapoglu, takođe star 54 godine, pronađen je mrtav u svom domu, što je rodbinu i prijatelje gurnulo u još dublju žalost.

Prema dostupnim informacijama, čovjek nije mogao da podnese gubitak svoje supruge, sa kojom je osnovao porodicu i podigao troje djece, te je preminuo svega nekoliko sati nakon njene sahrane.

Najteže je pogođeno njihovo troje djece, koji su praktično u jednom danu ostali bez oba roditelja, a u šoku su i bake, deke i ostala rodbina koji još uvijek ne može da shvati razmjere ovog gubitka.

Sahrana Dimitrija Kasapoglua biće održana u utorak, 31. marta u 11.30 časova, u crkvi Blagoveštenja u Volosu - istoj onoj u kojoj su se dan ranije rođaci i prijatelji oprostili od njegove supruge.

Ovaj slučaj izazvao je snažne emocije širom Grčke, jer je riječ o tragičnom spletu okolnosti koji je šokirao ne samo porodicu, već i čitavu javnost.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

tragedija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

05

Bitno: O vršnjačkom nasilju u digitalno doba

09

05

Ljekar preporučuje: Ovo su suplementi koji pomažu ženama u menopauzi

08

56

Dan žalosti u Drvaru zbog tragične smrti mladog policajca

08

54

Pao napadač koji je izbo ženu nasred ulice

08

50

Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner