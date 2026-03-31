Porodična tragedija potresla javnost: Troje djece ostalo bez roditelja u samo nekoliko sati

Lokalna zajednica u Volosu u Grčkoj duboko je potresena porodičnom tragedijom koja se odigrala u veoma kratkom vremenskom razmaku, ostavljajući troje djece bez oba roditelja.
Sve je počelo smrću 54-godišnje Afentule Ksafi-Kasapoglu, koja je sahranjena juče u atmosferi velike tuge.
Međutim, tragedija se tu nije završila.
Sljedećeg jutra, njen suprug Dimitris Kasapoglu, takođe star 54 godine, pronađen je mrtav u svom domu, što je rodbinu i prijatelje gurnulo u još dublju žalost.
Prema dostupnim informacijama, čovjek nije mogao da podnese gubitak svoje supruge, sa kojom je osnovao porodicu i podigao troje djece, te je preminuo svega nekoliko sati nakon njene sahrane.
Najteže je pogođeno njihovo troje djece, koji su praktično u jednom danu ostali bez oba roditelja, a u šoku su i bake, deke i ostala rodbina koji još uvijek ne može da shvati razmjere ovog gubitka.
Sahrana Dimitrija Kasapoglua biće održana u utorak, 31. marta u 11.30 časova, u crkvi Blagoveštenja u Volosu - istoj onoj u kojoj su se dan ranije rođaci i prijatelji oprostili od njegove supruge.
Ovaj slučaj izazvao je snažne emocije širom Grčke, jer je riječ o tragičnom spletu okolnosti koji je šokirao ne samo porodicu, već i čitavu javnost.
(Telegraf.rs)
