Visoki troškovi dižu cijene hrane

Suočeni sa rekordnim cijenama dizela i značajnim poskupljenjem repromaterijala, poljoprivrednici u Srpskoj ulaze u proljećnu sjetvu uz troškove veće i do 50 odsto, zbog čega dio njih čak i upola smanjuje obim proizvodnje, što bi se već na jesen moglo odraziti na rast cijena hrane.

Rast cijena goriva dodatno je uzdrmao ionako krhku ekonomsku računicu poljoprivrednika. Iako je Vlada obezbijedila regres od 80 feninga po litru, proizvođači upozoravaju da ta mjera više ne prati stvarno stanje na tržištu, gdje cijene nastavljaju da rastu i dovode u pitanje isplativost proizvodnje.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice Savo Bakajlić kazao je za "Glas" da nikada nije dočekao skuplju sjetvu.

"Proljetna sjetva počinje početkom aprila, ali nas prati velika neizvjesnost. Cijene goriva rastu, a kasni i distribucija regresiranog dizela, što dodatno otežava pripreme", ističe Bakajlić.

On naglašava da poskupljenja ne pogađaju samo gorivo, već i kompletan repromaterijal.

"Đubrivo koje je koštalo 80 maraka sada prelazi 115. Razlika od tridesetak KM na 100 kilograma je velika. Zbog toga će mnogi smanjiti ulaganja, što će se direktno odraziti na prinose i kvalitet", upozorio je Bakajlić.

Zbog naglog rasta troškova, dio proizvođača već je smanjio proizvodnju, a među njima je, kako kaže, i on.

"Ove godine sam prepolovio površine. Ne isplati se ulaziti u minus, pogotovo jer podsticaji iz prošle godine još nisu isplaćeni", dodaje Bakajlić.

Sličnu situaciju opisuje i poljoprivrednik iz Prnjavora Vladimir Usorac, koji kao dodatne probleme navodi nedostatak radne snage i česte suše.

"Kada je uveden regres, nafta je bila 2,20 KM, a danas je duplo skuplja. Podrška bi morala biti značajno veća da bi imala efekta", smatra Usorac.

Za razliku od većine, on je primoran da poveća proizvodnju zbog stočarstva.

"Moram obezbijediti hranu za stoku. Ako prinosi podbace, moram sijati više, što dodatno povećava troškove, koji će ove godine biti veći za oko 40 odsto", kazao je Usorac, dodajući će do poskupljenja stočne hrane vjerovatno doći.

U Lijevču polju poljoprivrednik Duško Banjac ističe da najveći udar na budžet ipak dolazi od cijena đubriva.

"Gnojivo je značajno poskupjelo. To je ključni problem, zbog čega će proizvodnja biti skuplja i do 30 procenata", navodi Banjac.

Predsjednik Udruženja povrtara RS Darko Ilić podsjeća da su neki proizvođači dio repromaterijala nabavili ranije, ali da cijena goriva ostaje nepredvidiva.

"Naftu ne možete obezbijediti unaprijed za cijelu godinu, a potrošnja ide i do 20.000 litara. Ako cijena dodatno poraste, moraćemo je plaćati po toj tržišnoj vrijednosti", kazao je Ilić, dodajući da su prije nekih mjesec naftu kupovali po 2,30 dok sada postoje nagovještaji da će možda ići i na četiri marke.

Iako je rast cijena hrane izvjestan, on naglašava da tržište ne zavisi isključivo od domaće proizvodnje.

"Cijene utiču i uvoz i kretanja na stranim tržištima, poput Španije ili Albanije. Dešavalo se da su ulazni troškovi visoki, a prodajne cijene niske poručio je Ilić.

Na pumpama u Srpskoj kažu da nema gužvi za regresirano gorivo, jer su mnogi poljoprivrednici gorivo za prvu ruku obezbijedili prije poskupljenja. Gužve su, dodaju, manje nego prethodnih godina u ovo vrijeme.

Agencija za agrarna plaćanja RS saopštila je da je u drugom obračunu odobreno 3.604.135 litara dizela za 3.459 korisnika, a ukupno kroz dva obračuna 12,77 miliona litara za 11.567 korisnika, u vrijednosti 10,22 miliona KM.